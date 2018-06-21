Пекельна погода: якими катаклізмами небезпечне українське субтропічне літо
Погода в Україні стрімко змінюється і все більше відходить від звичних канонів нежаркого літа, так як клімат країни стає все більше схожим на клімат в субтропіках. Кліматологи прогнозують, що літо, яке залишилося, також буде спекотним – варто чекати температури до +40, але, в той же час, з різкими перепадами температур. Крім того, літо буде багатим на катаклізми, оскільки, через збільшення рік від року середньої температури, збільшується і ризик сильних вітрів і ураганів.
Так, відчути на собі один з таких перепадів температур українцям доведеться вже в найближчі вихідні. За словами синоптика Наталки Діденко, з 22 червня Україну буде перетинати холодний атмосферний фронт. Як результат, 22 червня дощі знизять температуру на Заході України до +18...+23 градусів. У суботу, 23 червня, суттєво похолодає практично на всій території країни, крім її східної частини.
До речі, через дощі на річках Закарпаття очікується підвищення рівня води до 1 метра, як наслідок, слід побоюватися утворення невеликих селевих потоків.
Варто відзначити, що і без похолодання нинішня непостійна літня погода вже принесла українцям багато неприємностей. Так, 19 червня потужний ураган у Луцьку викорчовував дерева з корінням, а величезні калюжі паралізували рух транспорту в місті. Кілька автомобілів залило водою до самого даху, а з деяких машин знесло потоком номерні знаки і водіям доводилось їх відшукувати.
Аналогічно затопило вулиці села Хотів під Києвом. Під час зливи 19 червня на вулицях утворилися величезні калюжі - вода доходила до верхнього краю коліс автомобілів, а кілька машин і зовсім потонули в калюжах.
Днями не на жарт налякав відпочиваючих і смерч в Одеській області: на пляжі в Приморському, коли там, у розпал дня, було багато туристів, над морем утворилося відразу кілька вихорів. Таке дивовижне природне явище раніше в наших широтах практично не спостерігалося.
Крім того, минулого тижня сильний ураган і злива перетворили міжнародну автотрасу Львів-Краковець в гігантську річку, а на будівлі райвійськкомату в Яворові на Львівщині сильний вітер зірвав дах.
Багато неприємностей українцям минулого тижня приніс і град. Так, в селі Брід Іршавського району на Закарпатті крижини, що сипалися з неба, були розміром із тенісний м'яч. Град з легкістю розбивав вікна автомобілів місцевих жителів, прошиваючи навиліт лобові стекла, а також зрешетив дахи кількох будинків. Дещо слабший град прокотився по Ужгороду і в селах Тячівського району Закарпаття.
Але більше всього дісталося Полтавщині. Відразу в двох районах області - у Лохвицькому та Роменському - пройшов великий град і бушував сильний вітер. Місцеві жителі стверджували, що негодою побило весь урожай. Тоді ж негода розгулялася і в Збаражі на Тернопільщині – місцева каналізація не впоралася з великою кількістю води після зливи, через що місто залило. У підсумку, у місцевих жителів у приватному секторі розмило городи, а грунтові і щебенчаті дороги перетворилися в непрохідні болота.
Дісталося і столичними вулицями, які сильний дощ буквально перетворив у річки. Рівень води практично повністю покривав колеса автомобілів, які рухалися по затоплених дорогах. Площу біля метро Лівобережна залило так, що киянам доводилося добиратися до тротуару через дорогу мало не вплав.
Варто нагадати, що урагани і град стають для українських широт небезпечною традицією - минулого року приблизно в цей же час у низці регіонів вирувала така ж негода. Наприклад, в червні минулого року в селищі Березна на Чернігівщині смерч підняв в повітря двох дітей 2004 та 2008 року народження, внаслідок чого діти отримали забої. Тоді ж сильний вітер в селищі зірвав дахи багатьох житлових і господарських приміщень, а град розміром з горох побив овочі.
Град розміром із м'яч для гольфу в минулому році випадав і на Вінниччині – у вересні гроза, шквальний вітер і град орудували в області всього півгодини, але встигли принести чимало шкоди – були розбиті дахи будинків і авто, обірвані електропроводи. Приблизно в той же час град завбільшки з яблуко обрушився і на Бердичів Житомирської області. А під Києвом в ті дні сильними поривами вітру з корінням викорчовувало дерева, вітер вирвав і кілька бетонних стовпів...
Чому тек відбувається? За словами завідуючої відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віри Балабух, тенденція до появи подібних катаклізмів спостерігається в Україні щонайменше останні п'ятнадцять років. «Україна знаходиться в зоні так званої конвекції, з-за чого утворюються досить потужні хмари і спостерігаються короткочасні, але дуже сильні зливи, шквали, смерчі – ця тенденція спостерігається у нас протягом останніх 15-20 років. Україна відноситься до тих регіонів, де подібні процеси відбуваються досить швидко. Швидкість підвищення температури повітря у нас досить суттєва і це призводить до того, що у нас можливі такі інтенсивні конвективні явища. Причому, ці процеси посилюються, коли на нашій території спостерігаються затоки холоду, спостерігається перепади температури», - каже Балабух.
Таким чином, субтропічна спека в Україні в будь-який момент може змінитися грози з градом і шквальним вітром. І, схоже, метеозалежним людям цього літа не позаздриш.
Анастасія Кучкіна