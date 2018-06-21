Пекельна погода: якими катаклізмами небезпечне українське субтропічне літо

Урагани, грози, смерчі і величезних розмірів град - вже звичне явище для наших місць. Уся справа в змінах клімату, які відчуваються в будь-якій країні світу, в тому числі, і в Україні. УНІАН зробив добірку погодних катаклізмів і аномалій, які відбувалися в нашій країні останнім часом.

Погода в Україні стрімко змінюється і все більше відходить від звичних канонів нежаркого літа, так як клімат країни стає все більше схожим на клімат в субтропіках. Кліматологи прогнозують, що літо, яке залишилося, також буде спекотним – варто чекати температури до +40, але, в той же час, з різкими перепадами температур. Крім того, літо буде багатим на катаклізми, оскільки, через збільшення рік від року середньої температури, збільшується і ризик сильних вітрів і ураганів.

Так, відчути на собі один з таких перепадів температур українцям доведеться вже в найближчі вихідні. За словами синоптика Наталки Діденко, з 22 червня Україну буде перетинати холодний атмосферний фронт. Як результат, 22 червня дощі знизять температуру на Заході України до +18...+23 градусів. У суботу, 23 червня, суттєво похолодає практично на всій території країни, крім її східної частини.

До речі, через дощі на річках Закарпаття очікується підвищення рівня води до 1 метра, як наслідок, слід побоюватися утворення невеликих селевих потоків.

Варто відзначити, що і без похолодання нинішня непостійна літня погода вже принесла українцям багато неприємностей. Так, 19 червня потужний ураган у Луцьку викорчовував дерева з корінням, а величезні калюжі паралізували рух транспорту в місті. Кілька автомобілів залило водою до самого даху, а з деяких машин знесло потоком номерні знаки і водіям доводилось їх відшукувати.

Аналогічно затопило вулиці села Хотів під Києвом. Під час зливи 19 червня на вулицях утворилися величезні калюжі - вода доходила до верхнього краю коліс автомобілів, а кілька машин і зовсім потонули в калюжах.

Днями не на жарт налякав відпочиваючих і смерч в Одеській області: на пляжі в Приморському, коли там, у розпал дня, було багато туристів, над морем утворилося відразу кілька вихорів. Таке дивовижне природне явище раніше в наших широтах практично не спостерігалося.

Відео: Antonina S.

Крім того, минулого тижня сильний ураган і злива перетворили міжнародну автотрасу Львів-Краковець в гігантську річку, а на будівлі райвійськкомату в Яворові на Львівщині сильний вітер зірвав дах.

Багато неприємностей українцям минулого тижня приніс і град. Так, в селі Брід Іршавського району на Закарпатті крижини, що сипалися з неба, були розміром із тенісний м'яч. Град з легкістю розбивав вікна автомобілів місцевих жителів, прошиваючи навиліт лобові стекла, а також зрешетив дахи кількох будинків. Дещо слабший град прокотився по Ужгороду і в селах Тячівського району Закарпаття.

Але більше всього дісталося Полтавщині. Відразу в двох районах області - у Лохвицькому та Роменському - пройшов великий град і бушував сильний вітер. Місцеві жителі стверджували, що негодою побило весь урожай. Тоді ж негода розгулялася і в Збаражі на Тернопільщині – місцева каналізація не впоралася з великою кількістю води після зливи, через що місто залило. У підсумку, у місцевих жителів у приватному секторі розмило городи, а грунтові і щебенчаті дороги перетворилися в непрохідні болота.

Дісталося і столичними вулицями, які сильний дощ буквально перетворив у річки. Рівень води практично повністю покривав колеса автомобілів, які рухалися по затоплених дорогах. Площу біля метро Лівобережна залило так, що киянам доводилося добиратися до тротуару через дорогу мало не вплав.

Відео: Roman Medynskiy

Відео: dtp.kiev.ua

Відео: Київ Оперативний

Варто нагадати, що урагани і град стають для українських широт небезпечною традицією - минулого року приблизно в цей же час у низці регіонів вирувала така ж негода. Наприклад, в червні минулого року в селищі Березна на Чернігівщині смерч підняв в повітря двох дітей 2004 та 2008 року народження, внаслідок чого діти отримали забої. Тоді ж сильний вітер в селищі зірвав дахи багатьох житлових і господарських приміщень, а град розміром з горох побив овочі.

Рік тому злива затопила вулиці Кам'янця-Подільського і перетворила міст у водоспад / відео Petrovskyi Oleg

Міст після зливи в Кам'янці-Подільському в 2017 році / відео Вдало.info кам'янець-Подільський

Град розміром із м'яч для гольфу в минулому році випадав і на Вінниччині – у вересні гроза, шквальний вітер і град орудували в області всього півгодини, але встигли принести чимало шкоди – були розбиті дахи будинків і авто, обірвані електропроводи. Приблизно в той же час град завбільшки з яблуко обрушився і на Бердичів Житомирської області. А під Києвом в ті дні сильними поривами вітру з корінням викорчовувало дерева, вітер вирвав і кілька бетонних стовпів...

Чому тек відбувається? За словами завідуючої відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віри Балабух, тенденція до появи подібних катаклізмів спостерігається в Україні щонайменше останні п'ятнадцять років. «Україна знаходиться в зоні так званої конвекції, з-за чого утворюються досить потужні хмари і спостерігаються короткочасні, але дуже сильні зливи, шквали, смерчі – ця тенденція спостерігається у нас протягом останніх 15-20 років. Україна відноситься до тих регіонів, де подібні процеси відбуваються досить швидко. Швидкість підвищення температури повітря у нас досить суттєва і це призводить до того, що у нас можливі такі інтенсивні конвективні явища. Причому, ці процеси посилюються, коли на нашій території спостерігаються затоки холоду, спостерігається перепади температури», - каже Балабух.

Таким чином, субтропічна спека в Україні в будь-який момент може змінитися грози з градом і шквальним вітром. І, схоже, метеозалежним людям цього літа не позаздриш.

Анастасія Кучкіна