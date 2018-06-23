"Краще скасувати всі поїздки": астролог попередив про небезпеку 25-30 червня

В цей час положення планет збільшить ймовірність автомобільних аварій і катастроф літаків.

Астролог попереджає про небезпеку у період з 25 по 30 червня. В цей час положення планет збільшить ймовірність автомобільних аварій і краху літаків.

Про це розповів астролог Влад Росс, повідомляє "Главред".

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"Нас чекає дуже поганий період. Місяць у цей час буде проходити через планети Сатурн і Плутон, а Меркурій створить жорсткий квадрат до Урану. В цей час висока небезпека автомобільних аварій і краху літаків, тому 25-30 червня краще скасувати всі перельоти і поїздки", - застеріг астролог.

Росс також додав, що 27 червня Марс знову стане ретроградним, через що друга половина червня може бути пов'язана з відновленням воєн.

"Боюся, що у нас на Донбасі червень може стати каталізатором військових дій, і бої можуть загостритися, особливо до кінця місяця. Адже Марс — бог війни, а його ретроградність означає відновлення активних військових дій. Тому, якщо і чекати якогось загострення ситуації на Донбасі та у відносинах з Росією, то в самому кінці червня", - зазначив експерт.

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