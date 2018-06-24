В Україні сьогодні відзначають День молоді (відео)

11:15, 24 червня 2018
Суспільство
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В Україні - День молоді / Ілюстрація REUTERS

Сьогодні в Україні відзначають День молоді – свято, встановлене на підтримку ініціатив молодіжних організацій і об'єднань України, яке вважається також святом усіх молодих українців.

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Згідно з указом Президента України №323/94 від 22 червня 1994 року, свято щорічно відзначається в останню неділю червня. В цей день по всій країні традиційно проводяться фестивалі та флеш-моби, а також різноманітні мистецькі, освітні та соціальні заходи.

З Днем молоді українців сьогодні привітав президент Петро Порошенко. Глава держави нагадав, що молодь завжди була рушійною силою усіх масштабних змін в історії.

Раніше УНІАН повідомляв про заходи, заплановані у Києві на День молоді 24 червня.

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Теги: #свято#День молоді в Україні