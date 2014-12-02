В Україні вийшов календар з "кіборгами" з донецького аеропорту
03:44, 02 грудня 2014Суспільство
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Волонтери випустили календар із фотографіями легендарних захисників донецького аеропорту.
В Україні вийшов календар з "кіборгами" з донецького аеропорту / ТСН
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Перший наклад - тисяча примірників. Частину з них віддадуть волонтерам та "кіборгам", решту продадуть по 500 гривень, а гроші планують витратити на автомобілі для 95-тої аеромобільної бригади. Про це просили самі "кіборги".
Самі ж фотографії на чорно-білу плівку зробив Роман Ніколаєв, безпосередньо в аеропорту, у перервах між обстрілами.
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"Мені на зйомку однієї людини треба було рівно дві хвилини. Це знімалося без світла, у звичайних умовах. Для них це було наче вони себе на телефон знімають. Так це і відбувалося", - каже фотограф Роман Ніколаєв.
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