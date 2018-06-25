Жорстокі напади на ромів в Україні: з'явилася реакція Ради Європи

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович також закликала покарати усіх винних у нападі на табір ромів поблизу Львова.

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала українську владу вжити заходів із запобігання нападам на ромів.

Про це комісар РЄ написала у Facebook.

Вона висловила співчуття родині людини, загиблої внаслідок нападу на табір ромів поблизу Львова, й висловила сподівання, що травмовані особи швидко одужають.

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«Я наполегливо закликаю українську владу активізувати зусилля щодо припинення таких нападів та притягнути винних осіб до відповідальності. Суботній напад є лише останнім з декількох насильницьких рейдів, вчинених радикальними групами проти ромів та захисників прав людини в Україні за останні два місяці», - заявила Міятович.

За словами комісара Ради Європи, правозахисники поінформували її про те, що реакція на насильниці дії та залякування, спрямовані проти ромів, у багатьох випадках була неефективною.

«У зв’язку з цим я закликаю українську владу більше уваги приділяти зусиллям із запобігання нападам, а також переслідувати у судовому порядку і притягнути до відповідальності винних у вчиненні таких насильницьких дій», - наголосила Міятович.

"Арешт декількох людей, які імовірно мають стосунок до суботнього рейду, є кроком у правильному напрямку. Ми не можемо дозволити, щоб панувала безкарність за злочини на ґрунті ненависті ", - наголосила Міятович.

Вона повідомила, що має намір підтримувати діалог з українською владою з цього питання та продовжить уважно стежити за ситуацією.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами і ланцюгами осіб у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір ромів. Внаслідок нападу загинув 24-річний житель Закарпатської області, ще четверо, серед яких 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків та 30-річна жінка, були травмовані.

Вісьмох підозрюваних, серед яких один 20-річний та семеро 16-17-річних юнаків, затримано, їм оголошено про підозру.

23 травня група радикально налаштованих осіб розгромила табір ромів у Тернополі, а 7 червня учасники організації "Національні дружини" - табір на Лисій горі у Києві.