Старшокласники Харківщини з 2015 року будуть виїжджати на військову підготовку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, відповідне рішення було ухвалене у зв'язку з тим, що в харківських школах на даний момент є недостатня матеріально-технічна база для проведення практичних занять з військової справи.

У облдержадміністрації підкреслили, що виїзні заняття з військово-патріотичного виховання будуть проводити співробітники вищих військових навчальних закладів - Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба, Гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військової підготовки ім. Верховної Ради України НТУ «ХПІ», Національної академії Національної Гвардії України, задіявши навчально-методичні бази військових частин, відповідні кафедри вузів, військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-оздоровчих таборів.

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На організацію та проведення виїзних занять з військово-патріотичного виховання для школярів в обласному бюджеті на 2015 рік планується передбачити 33 тис. грн, в 2016 р. - 34 тис. грн, в 2017 р. - 33 тис. грн.

Довідка УНІАН. У школах Харківщини з нового 2014/2015 навчального року предмет «Захист Вітчизни» для учнів 10-11 класів викладається два рази на тиждень. Раніше цей урок викладали в середньому півгодини на тиждень. Предмет викладається за трьома напрямками: основи військової справи та військово-патріотичне виховання; основи попередження надзвичайних ситуацій; основи медичних знань, надання першої допомоги.