Кіхтенко назвав "плітками" інформацію про перекриття доріг навколо Маріуполя

Про це повідомляється на сайті ОДА.

"Це все чутки, які не відповідають дійсності", - сказав Кіхтенко, відповідаючи на питання студентки Приазовського державного технічного університету про те, чи не залишаться іногородні студенти міста "відрізаними" від дому.

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