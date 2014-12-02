Кіхтенко назвав "плітками" інформацію про перекриття доріг навколо Маріуполя
13:07, 02 грудня 2014Суспільство
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Голова Донецької ОДА Олександр Кіхтенко спростував чутки про нібито плановане закриття автомобільних доріг, що зв'язують Маріуполь з Донецьком і Новоазовськом.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті ОДА.
"Це все чутки, які не відповідають дійсності", - сказав Кіхтенко, відповідаючи на питання студентки Приазовського державного технічного університету про те, чи не залишаться іногородні студенти міста "відрізаними" від дому.
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