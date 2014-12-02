Російський безпілотник перетнув повітряний простір України в Чернігівській області
13:28, 02 грудня 2014Суспільство
0 0
Вчора, 1 грудня, в районі села Семенівка Чернігівської області зафіксовано перетин повітряного кордону України російським розвідувальним безпілотником.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожФахівці вивчають російський безпілотник, який збили над позиціями сил АТО
"Вчора прикордонним нарядом було помічено безпілотний літальний апарат, який перетнув кордон приблизно на висоті 1 тис. метрів і зайшов вглибину території України на 1 тис. метрів. Після того, як його обстріляли із стрілецької зброї, цей літальний апарат розвернувся і вийшов назад на територію Російської Федерації", - сказав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter