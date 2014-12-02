Російський безпілотник перетнув повітряний простір України в Чернігівській області

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Вчора прикордонним нарядом було помічено безпілотний літальний апарат, який перетнув кордон приблизно на висоті 1 тис. метрів і зайшов вглибину території України на 1 тис. метрів. Після того, як його обстріляли із стрілецької зброї, цей літальний апарат розвернувся і вийшов назад на територію Російської Федерації", - сказав Лисенко.