Ніч на Івана Купала в Україні: традиції та обряди стародавнього свята

Історія свята бере початок у давні, дохристиянські, язичницькі часи.

В ніч на 7 липня, східні слов'яни відзначають з нагоди літнього сонцестояння традиційне свято Івана Купала, відоме також як Купальська ніч та Іванів день.

Хоча назва свята відсилає до святого Івана Хрестителя, його історія бере початок в давні, дохристиянські, язичницькі часи. Цей день і понині вважається у слов'ян містичним: він присвячений єднанню природних протилежностей: вогню та води, життя і смерті, чоловічого і жіночого початків.

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Історія свята Івана Купала

Стародавні слов'яни протягом століть розглядали Сонце як божественну сутність, що дає життя. Для наших предків літнє сонцестояння символізувало пік могутності Сонця, розквіт життя у всіх його проявах, будь то багатий урожай або народження дитини. В той же час, сонцестояння знаменувало швидке скорочення світлового дня і невблаганне наближення зими, що підкреслювало циклічність життя і смерті.

Згідно давнім повір'ям, у цей день грали весілля бог родючості Купала і богиня смерті Марена (Мара). Купала покровителькою шлюбу, кохання, продовження роду, його стихія – вогонь. Морена – покровителька води і загибелі старого, приносить на Землю зиму і голод.

З нагоди літнього сонцестояння у слов'ян виникли ритуали обмивання у водоймах. Дані обряди з часом еволюціонували в повноцінне свято.

Після хрещення Русі церква не змогла викреслити язичницьке свято з народної пам'яті, і проголосила у червні свято з нагоди різдва Івана Хрестителя (Івана Предтечі) –найближчого попередника Ісуса Христа, який пророкував явище у світ Месії. За юліанським календарем, цей день відзначається сьомого липня. Свято, крім іншого, присвячене християнському обряду хрещення.

День літнього сонцестояння (Іван Купала, Літа, Седмиця, Травник та ін,) в тому чи іншому вигляді і сьогодні відзначається у багатьох країнах Східної Європи, одночасно і як церковний, і як традиційний. За новим стилем православні також відзначають День Івана Предтечі 24 червня.

Обряди і традиції на Івана Купала

Свято літнього сонцестояння вважається магічним днем, і відзначає його, передусім, молодь. Більшість обрядів пов'язані зі стихіями Купала та Морени – вогнем і водою. Практично вся вода і рослинність в цей день наділяється магічними властивостями.

Так, у ніч на Купала молодь стрибає через багаття і водить навколо них хороводи. Купальське вогнище заздалегідь готували всім селом, розміщуючи його на пагорбі, на березі водойми або на перехресті доріг. Вважалося, що запалювати його необхідно «живим вогнем», здобутим за допомогою тертя.

Якщо вірити народній пам'яті, вогонь очищує та загартовує, оберігає від зла та невдач. Закохані пари стрибали через багаття взявшись за руки – вважалося, що якщо вони не розімкнуть рук у стрибку, то їхні стосунки будуть міцними, а шлюб щасливим.

За прикметою, якщо спалити на Івана Купала річ дитини або хворої людини, то вона стане здоровішою чи вилікується. У цей день також прийнято було спалювати старі речі, аби відкривати дорогу для нового і відмовлятися від важкого минулого.

Разом з тим, на Купала прийнято купатися у водоймах, щоб очистити тіло і душу. Робити це слід обережно – згідно з повір'ям, у цей день на полювання виходять русалки і водяні, які заради забави готові затягнути необережного плавця на дно.

Значна частина обрядів пов'язана з любов'ю і шлюбом. Молоді дівчата плетуть собі вінки та ворожать на судженого. Вінки з запаленими свічками пускають річкою – чим далі він відпливе, тим щасливіше складеться особисте життя його господині.

Дівчата, які хотіли знайти свою любов, в ніч на Купала бігали в оголеному вигляді по житньому полю. Вважалося, що після цього вони обов'язково насняться своїм судженим та незабаром знайдуть їх.

Магічними властивостями в ніч на Купала також наділялися трави – їх активно збирали, вірячи в те, що вони володіють цілющими властивостями. Особливою вдачею вважалося знайти квітку папороті – того, хто знайшов її, згідно з повір'ям, чекало багатство і виконання бажань. Тим не менш, знайти квітку папороті могла лише щиро закохана людина.

Для народних гулянь на Купала робили набиті соломою опудала Купала та Морени. Солому для опудал слід було вкрасти. В ході гулянь опудала нерідко спалювалися.

Весілля на Івана Купала

День Івана Купала вважається вдалим моментом для одруження. Згідно з повір'ям, подружжя, що зв'язало свої життя на день Івана Предтечі, проживуть життя у щасті, любові та достатку. Вважалося також, що діти, зачаті на Купала, будуть розумними, здоровими і щасливими.

Де відзначити день Івана Купала в Києві

У Києві гуляння на Івана Купала будуть організовані в екопарку «Осокорки» (оз. Тягле). У програмі – лекція з історії свята, плетіння вінків, стрибки через вогнище, танці та багато інше.

Традиційне святкування Івана Купала відбудеться у Феофанії. Заходи розпочнуться 6 липня з 17:00. У програмі – традиційні обряди та етно-дискотека під відкритим небом.

Свою програму свята також пропонує парк «Київська Русь». У програмі – катання на конях, середньовічні майстер-класи, квест з пошуку квітки папороті та театралізована програма з відтворенням давніх обрядів.

Раніше УНІАН писав, як відзначити як святкувати Івана Купала: поворожити на судженого, запустити віночок на воду і стрибнути через вогнище.