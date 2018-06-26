В Одесі будуть примусово евакуйовувати покинуті і розукомплектовані автомобілі

Покинуті авто псують вигляд як історичного ареалу центральної частини міста, так і всієї Одеси в цілому.

З метою виявлення зазначених транспортних засобів співробітниками комунального підприємства «Одестранспарксервіс» проведено моніторинг на предмет виявлення покинутих і розукомплектованих (аварійних) машин.

В Одесі влада сьогодні заявили про примусову евакуацію покинутих і розукомплектованих автомобілів.

Відповідне звернення розміщене на офіційному сайті мерії.

«Влада настійно просить власників, а також законних користувачів даних автомобілів найближчим часом самостійно їх евакуювати. У разі відмови КП «Одестранспарксервіс» спільно з департаментом муніципальної безпеки міськради, департаментом транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху, ДСНС проведуть примусову евакуацію таких транспортних засобів», - заявили в мерії.

Підкреслюється, що на вулицях і у дворах міста знаходиться велика кількість «автохламу» - покинутих іржавих машин.

«Транспорт, який став на «вічну» стоянку у дворах і на вулицях, не лише займає паркувальні місця і псує зовнішній вигляд, а й становить небезпеку - діти використовують його для ігор, а бездомні - для ночівлі», - сказано в зверненні.

З метою виявлення зазначених транспортних засобів співробітниками комунального підприємства «Одестранспарксервіс» проведено моніторинг на предмет виявлення покинутих і розукомплектованих (аварійних) машин.

На даний момент, такі автомобілі виявлено в центрі міста (на вулицях Грецькій, Ніжинській, Княжеській, Успенській, Дворянській і т.д.), а також в інших районах міста.

У мерії навели точні адреси знаходження цих машин і підкреслюють, що технічний стан більшості є неприпустимим. «Це, в свою чергу псує вигляд як історичного ареалу центральної частини міста, так і всієї Одеси в цілому. Крім того, аварійний стан машин створює пожежонебезпечну ситуацію, несе загрозу життю і здоров'ю для людей, зокрема, дітей», - підкреслили в мерії.

Зазначається, що низка автомобілів припарковані з порушенням Правил дорожнього руху (автомобілі залишені в непередбачених для цього місцях), що негативно впливає на транспортну ситуацію в місті, зменшує пропускну здатність вулиць.

Деякі з автомобілів стоять на тротуарах, заважаючи нормальному руху пішоходів, а також людей з інвалідністю.