"Нас кинули як собак": українські заробітчани розповіли про працевлаштування в Чехії

Київська компанія-посередник обіцяла сімейній парі Артему і Світлані роботу в Празі, але вони опинилися зовсім в іншому місті – в 300 кілометрах від Праги, місті Могельнице. Умови праці та життя неприємно здивували українців.

Сімейна пара з Києва розповіла про поневіряння в Чехії під час спроби працевлаштуватися там на роботу. Тисяча доларів посередникам, а також гроші на оплату візи і купівлю квитків на літак не змогли вберегти українців від неприємностей.

Про це пише "Обозреватель" з посиланням на телеканал "Україна".

Як повідомляють журналісти, київська компанія-посередник обіцяла сімейній парі Артему і Світлані роботу в Празі, але вони опинилися зовсім в іншому місті – в 300 кілометрах від Праги, місті Могельнице. Умови праці і життя неприємно здивували українців.

"Це був шок упереміш з істерикою. Нас завозять на якийсь, ну це навіть не завод, це територія складів, палети, занедбані ці склади. Ну, думаю, куди ж ми зараз виїдемо. Виявляється, підвозять нас вже до будиночка. З дозволу так його назвати. Заходимо ми в цей будиночок, ну це - стайня, курятник, я не знаю, як це назвати. Живе людина 10. Один туалет, санвузол на всіх, одна ванна, душова, так можна сказати, на всіх. Ось, наприклад, 10 чоловіків і я одна. Яким чином, ну?", - розповіла Світлана.

Раніше з компанією-посередником парою був підписаний договір, згідно з яким були обговорені вакансії: Артему - водій кари-навантажувача, Світлані – працівником складу в Празі. Але обіцяних посад пара не отримала. Все, що могли запропонувати Світлані - йти працювати на міні-навантажувач, а Артему - різноробочим. Працювати в таких умовах українці відмовилися.

"Принципово не можемо собі дозволити, як би сказати, зараз ось піти на поводу у тих людей, які нас кинули, як собак", - заявив Артем.

"Фірма-посередник, яка обіцяла їх працевлаштувати, перестала виходити на зв'язок. Спроби знайти роботу самостійно поки що безуспішні. Брати на вільні місця їх не хочуть. Нібито є проблеми з візами та запрошеннями на роботу. Тим часом сума, витрачена на невдале працевлаштування в Чехії, на 9-й день перебування склала майже 1400 доларів", - повідомляється в матеріалі.