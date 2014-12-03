Харків'янину загрожує 6 років тюрми за "мінування" гімназії

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Фрунзенського району Харкова Станіслава Пієва, обвинувальний акт стосовно чоловіка, що повідомив про нібито замінування однієї з міських гімназій, прокуратура направила до суду минулого тижня.

За даними прокурора, під час слідства було встановлено, що вночі 25 листопада нетверезий 43-річний харків’янин повідомив про підготовку вибуху в гімназії, розташованої неподалік від його дому.

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За вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідоме неправдиве повідомлення про підготовку вибуху), зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі.