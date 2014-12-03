У Станично-Луганському районі немає газу і електрики через обстріли ЛНР - Москаль

Як повідомляє прес-служба голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, жертв і поранених серед мирного населення немає.

Згідно з повідомленням, найскладніша ситуація, як і раніше, залишається в Станиці Луганській і районі. Увечері і вночі бойовики обстріляли районний центр і сел. Валуйське з систем залпового вогню "Град".

У Валуйському снарядами пошкоджено п'ять будинків. Бойовики проникли безпосередньо до Станиці Луганської і обстріляли з автоматичної зброї низку адміністративних будівель. У будівлі райдержадміністрації пошкоджено кілька вікон, зокрема в кабінеті голови РДА Євгенія Бідашка.

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Крім того, бойовими діями пошкоджено магістральний газопровід. Зараз у більшій частині Станиці, а також у сел. Валуйське, Малинове і Пшеничне (де в цілому проживає близько 10 тис. цивільного населення) немає центрального газопостачання, через слабкий тиск газу не включаються опалювальні котли. Ремонтні бригади з'ясовують місце і масштаби пошкоджень.

Без електроенергії залишаються сел. Ольхове, Болотенне і кілька вулиць Станиці Луганської.

За даними прес-служби, у Щасті після вчорашнього і позавчорашнього обстрілів ремонтним бригадам вдалося повністю відновити всі системи життєзабезпечення і відвернути техногенну катастрофу, яка могла виникнути через пошкодження лінії електропередач і припинення центрального водопостачання. Зараз системи тепло-, газо-, енерго- і водопостачання працюють у звичайному режимі.