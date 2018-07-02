Підписаний українською в Google Maps Кримський міст викликав істерику в "гобліна" Аксьонова

"Гобліну" Аксьонову не сподобалося, що в Google Maps Кримський міст підписаний українською.

Так званий "голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов істерично прокоментував підписаний українською мовою Кримський міст сервісом Google Maps.

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"Смішна ситуація. Схоже на проміжну стадію лікування шизофренії: позитивна динаміка вже є, пацієнт визнав існування мосту, але поки ще продовжує вважати Крим українським. Будемо лікувати далі", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що Кримський міст на картах Google Maps підписаний українською, напис з'являється ближче до окупованого півострова. Якщо ж дивитися на споруду з боку Таманського півострова, назва написана російською.