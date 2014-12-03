Російські прикордонники не пустили на пункт пропуску "Донецьк" українського консула

16:20, 03 грудня 2014
Суспільство
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Російські прикордонники не пропустили для зустрічі з українською міжвідомчою групою, яка знаходиться в пункті пропуску "Донецьк" (РФ), консула України в Ростові-на-Дону Олександра Ковтуна.

Украинский консул не смог встретиться с украинской межведомственной группой / фото УНИАН

Як повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби, представники прикордонного управління ФСБ РФ аргументували відмову відсутністю спеціального пропуску. Через це український дипломат не зміг зустрітися з персоналом Державних прикордонної та фіскальної служб України. Він повинен був доставити персоналу теплі речі і ліки, оскільки 2 представників групи захворіли.

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З жовтня 2014 року по теперішній час Олександо Ковтун неодноразово прибував у зазначений пункт пропуску з аналогічною місією. Про час і мету візиту, в тому числі і на цей раз, російська сторона була завчасно поінформовано.

Керівництво Східного регіонального управління Держприкордонслужби за даним фактом направило лист начальнику прикордонного управління ФСБ РФ по Ростовській області.

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