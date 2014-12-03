Світові ЗМІ охопила паніка після повідомлення про аварію на українській АЕС

Про це повідомляє ТСН.16:45.

Фразу прем'єра "я знаю, що сталася аварія на Запорізькій атомній електростанції", першим розтиражував іноземний кореспондент з Києва в мікроблозі.

"І ось, коли здавалося, що гірше бути не може... Прем'єр України говорить, що на ядерній станції сталася "аварія", - написав у Twitter редактор видання Kyiv Post. Європа підхопила хвилю. BBC, Deutsche Welle, Euronews, Reuters і безліч інших видань, телеканалів і агентств повідомили про "ядерну аварію" в Україні.

Заголовки на кшталт "В Україні ядерна аварія, але влада запевняє, що загрози немає" ще більше лякають світ.

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Всього через кілька годин повідомлення "аварія" змінюються на більш спокійні статті з поясненнями, що відбулося насправді. Світ переводить подих, а кореспонденти радять українському прем'єру більше так не лякати.

"Припускаючи, що це насправді настільки несерйозно, як тепер здається, пропоную Яценюку курс "як говорити про ядерні інциденти без роздування паніки", - написав у мікроблозі московський кореспондент The Guardian.

Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин заспокоїв українців, що з ядерним реактором Запорізької атомної електростанції проблем немає, а фахівці пояснили, що насправді сталося.