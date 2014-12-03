Податкова РФ вимагає від кримчан відомості про їх рахунки і вклади у банках України

Про це повідомляє інформаційний сайт «Крим 24» з посиланням на Севастопольське управління податкової служби.

Як повідомляє видання, ця ж норма поширюється на юридичних осіб, зареєстрованих на території Криму і Севастополя до 16 березня 2014 року.

У податковій уточнили, що вимога щодо повідомлення податкових органів не поширюється на рахунки (вклади), відкриті в банках, які мають станом на 16 березня 2014 року ліцензію Національного банку України та розташованих на території України, фізичною особою-резидентом, у тому числі яка здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, зареєстровані на території міста федерального значення Севастополя, за яким зроблені виплати у відповідності з Федеральним законом від 02.04.2014 року № 39-ФЗ «Про захист інтересів фізичних осіб, які мають вклади в банках і відокремлених структурних підрозділах банків, зареєстрованих і (або) чинних на території Республіки Крим та на території міста федерального значення Севастополя».

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«У разі, якщо суб'єкт до 1 січня 2015 року не повідомив податкові органи за місцем свого обліку про відкриті до 16 березня 2014 року рахунки (вклади) у банках за межами території Російської Федерації (в тому числі в банках України), то відповідно до вимог Федерального закону від 10 грудня 2003 року № 173-ФЗ «Про валютне регулювання і валютний контроль» до них застосовується адміністративна відповідальність відповідно до ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ у вигляді штрафів», - йдеться в повідомленні.

За неподання повідомлення про відкриття або закриття рахунку, або про зміну його реквізитів, загрожує штраф у розмірі від 4 тис. до 5 тис. рублів для громадян, від 40 тис. до 50 тис. руб. - для посадових осіб, і від 800 тис. до 1 млн. руб. - для юридичних осіб.

У разі подання відповідного повідомлення з порушенням встановленого терміну або не за встановленою формою - погрожують накласти штрафи: на громадян у розмірі від 1 тис. до 1,5 тис. рублів, на посадових осіб від 5 до 10 тис. руб., на юридичних осіб - від 50 тис. до 100 тис. рублів.