Страшна ДТП у Харкові: суд допитає п'ятьох експертів у справі Зайцевої

У Харкові суд допитає п'ятьох експертів, які робили дослідження при розслідуванні справи про аварію з шістьма загиблими на вулиці Сумській в жовтні 2017 року.

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Як повідомила кореспондентові УНІАН прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик, відповідне рішення сьогодні, 3 липня, ухвалив Київський райсуд Харкова.

За її словами, також під час сьогоднішнього засідання був допитаний механік автосалону, який вивчав «Лексус» Олени Зайцевої, що задавив шістьох людей. Він зазначив, що електронна система автомобіля вказала, що транспортний засіб рухався в один із моментів зі швидкістю 102 км/год.

При цьому Дубовик підкреслила, що результати цього дослідження механіка не приховувалися та були долучені до матеріалів справи. Однак, зазначили в прокуратурі, механік автосалону не може вказати, в який саме момент руху швидкість автомобілю була така і чи в момент зіткнення автомобіль рухався зі швидкістю 102 км/год., тому що він не може встановити, в який саме момент спрацювала електронна система «Лексуса».

Дубовик додала, що на сьогоднішнє засідання не з’явилася нарколог, яка оглядала Зайцеву після ДТП. Жінці відправляли замовним листом повістку до суду, однак лист повернувся. Крім того, повістку передавали через сусідку нарколога. Через неявку лікаря суд ухвалив рішення забезпечити привід її до зали засідань.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення "Лексуса" 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля "Фольксваген Туарег", за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення "Лексус" вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів.