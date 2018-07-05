Революція у моді: сьогодні купальнику бікіні виповнюється 72 роки (відео)

72 роки тому світ побачив купальник бікіні.

5 липня 1946 року на подіум вийшла манекенниця Мішлен Бернардіні. Її тіло прикривали лише дві смужки тканини. Створив купальник-бікіні французький модельєр Луї Реард.

Назвали вбрання на честь коралового острова, де у той час випробовували ядерну бомбу, - атола Бікіні. Модний показ став революційним, його вважали викликом суспільству. Адже у той час церква обіцяла "кару небесну", якщо жінка одягне таке "аморальне" вбрання. На пляжах Європи бікіні заборонили.

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А через 10 років на екрани вийшов фільм "І Бог створив жінку". У ньому Бріджит Бардо з'явилась у бікіні, чим спровокувала повальну моду на купальники. Відтоді винахід французького модельєра став звичним одягом для пляжу.