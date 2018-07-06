Ірина Луценко пропонує повернути пенсії мешканцям окупованого Донбасу

Ірина Луценко закликала переглянути механізм виплат пенсій мешканцям окупованих територій

Люди, які залишились на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області, є громадянами України і мають право на отримання пенсії. Про це під час громадських слухань в комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики заявила Ірина Луценко.

Під час обговорення з парламентарями, представниками громадських організацій, центральних і місцевих органів виконавчої влади законопроекту №6692 про право отримання пенсій особами, які були змушені залишити місце проживання, Ірина Луценко заявила, що діючий механізм виплат має бути переглянутий.

«В Україні 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб, з яких на підконтрольній Україні території пенсію отримують 570 тис. Станом на 2014 рік на Донбасі проживало близько 1,2 млн пенсіонерів. Відповідно, більше половини пенсіонерів, які не можуть з тих чи інших причин виїхати сюди і зареєструватися як внутрішньо переміщена особа, не отримують пенсії», - пояснила народний депутат.

Вона нагадала, що визнавши окремі райони Донецької і Луганської області тимчасово окупованими територіями, Україна апелює до Гаазької конвенції 1907 року, згідно якої забезпечувати порядок і витрати має окупаційна влада.

«Але ми повинні пам’ятати, що це наші громадяни. Ми несемо за них відповідальність. Ми плануємо в мирний, політико-дипломатичний спосіб повернути ці території і, відповідно, маємо думати про те, як на цей час дати можливість нашим пенсіонерам вижити», - наголосила Ірина Луценко.

Народний депутат нагадала про рішення Європейського суду, як у справі «Грубіч проти Сербії», де пенсія вважається майном громадян, а невиплата пенсії – порушенням права громадянина володіти майном.

«Тому ми маємо сконцентруватися на трьох пунктах. Перше: пенсії на підконтрольній Україні території мають виплачуватися незалежно від того, чи має людина статус внутрішньо переміщеної особи. Достатньо пенсійного посвідчення. Друге: пенсіонери, які живуть на окупованих територіях, але можуть виїжджати на підконтрольні Україні території, використовуватимуть пенсійну картку «Ощадбанку» і час від часу проходитимуть ідентифікацію», - запропонувала Ірина Луценко.

Третім пунктом вона визначила проблему пенсіонерів, які не можуть виїхати з окупованих територій. Для таких громадян українська виконавча влада має резервувати пенсії, але водночас потрібен механізм передання коштів за допомогою Червоного хреста та інших міжнародних організацій тим, для кого пенсії – єдине джерело доходу.

«Ми знаходимось в стані війни, і коштів постійно не вистачає. Але давайте дамо сигнал нашим громадянам на тій території: ми визнаємо проблему, починаємо розробку механізму, починаємо резервацію коштів», - наголосила Ірина Луценко.