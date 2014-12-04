Митрополит Онуфрій: На свято Введення ми просимо Богородицю, щоб Вона послала нам мир

Про це сказав предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій в інтерв'ю офіційному сайту Київської митрополії.

«У ці дні всі ми просимо Божу Матір, щоб Вона заступилась за нас перед Господом, щоб люди перестали ворогувати один проти одного, і щоб Бог простив нам наші гріхи, які є причиною розбрату у суспільстві», - сказав Митрополит.

«Відомо, що воює той, у кого у душі немає миру. Коли злоба переповнює душу, то виплескується з душі людини і може вилитися у братовбивчу війну. Ми просимо Божу Матір, щоб вона втамувала ці негаразди у нашій державі, і щоб послала мир нашому народові, у наші родини та у людські серця», - сказав Митрополит Онуфрій.

Велике християнське свято Свято Введення (входу) в храм Пресвятої Богородиці належить до дванадесяті неперехідних свят Православної Церкви і відзначається 4 грудня за новим стилем. Підставою служить церковний переказ про те, як у трирічному віці батьки урочисто ввели в Єрусалимський храм Марію, майбутню Богоматір. Це свято Введення встановилося ще на зорі християнства. У православ'ї воно отримало широке розповсюдження у 9 столітті. Батьки Діви Марії, праведні Іоаким і Анна, молячись про позбавлення безпліддя, дали обітницю, якщо народиться дитя, присвятити його на служіння Богу.

Сьогодні на честь свята у всіх православних храмах проходять урочисті богослужіння.