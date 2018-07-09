Україна вперше не поїде на дитяче Євробачення: бракує грошей

У листопаді 2018 року конкурс відбудеться у Мінську (Білорусь).

Представник від України не братиме участі у міжнародному дитячому пісенному конкурсі «Євробачення» через критичне недофінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Про це повідомляє UA: Суспільне.

«Участь у Дитячому Євробаченні передбачає значні витрати телерадіокомпанії на проведення відбіркового етапу, а також обов’язковий внесок до Європейської мовної спілки – організатора конкурсу – за участь у змаганні», – зазначає компанія.

«Цьогоріч НСТУ вперше не має фінансової можливості здійснити витрати на виробництво відбіркових турів, сплатити внесок та здійснити всі обов’язкові виплати», – додає вона.

У розподілі видатків державного бюджету України на 2018 рік для НСТУ передбачено лише 776 млн грн, що не покриває поточних операційних витрат компанії до кінця 2018 року.

Це фінансування вдвічі менше суми, гарантованої законом «Про суспільне телебачення і радіомовлення України», де про те йдеться, що бюджет НСТУ має становити 0,2% видатків загального фонду держбюджету за попередній рік, тобто 1,54 млрд грн.

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«Критична ситуація незаконного недофінансування не залишає компанії жодних коштів не лише на оплату трансляції самих каналів, виробництво програм, закупівлю прав на спортивні події світового масштабу, але й на сплату обов’язкових внесків та платежів, не кажучи вже про необхідну модернізацію усіх регіональних та всеукраїнських теле- й радіоканалів Суспільного», – заявляє компанія.

«Для нормальної роботи телерадіокомпанії й усіх 23 регіональних філій необхідно 330 млн грн на оплату усіх видів трансляції протягом року; близько 139 млн грн на капітальні видатки; 50 млн грн на комунальні платежі, а також 31 млн грн податку на землю», – уточнює вона.

Дитячий пісенний конкурс Євробачення – щорічний міжнародний конкурс для дітей віком до 15 років, у якому беруть участь по одному представнику від кожної з країн-членів Європейської мовної спілки.

У листопаді 2018 року конкурс відбудеться у Мінську (Білорусь).

Україна брала участь у змаганнях з 2006 року – і вперше за історію конкурсу змушена відмовитись від участі, наголошує НСТУ.