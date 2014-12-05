У Полтавській області зафіксовано першу цієї зими смерть від переохолодження
11:50, 05 грудня 2014Суспільство
0 0
У Полтавській області зареєстровано першу цієї зими смерть від переохолодження.
Зафіксовано першу цієї зими смерть від переохолодження / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю облуправління міліції.
За їхніми даними, вчора в Краснознам'янці (передмістя Кременчука Полтавської області), біля електроопори по вулиці Шевченка було виявлено труп 55-річного чоловіка.
Читайте такожПолтавщина: на мобільних пунктах обігріву працюватимуть медикиМедики, які приїхали на виклик, констатували смерть від переохолодження. Попередньо відомо, що чоловік зловживав алкоголем.
Тіло направлено в морг для проведення судмедекспертизи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter