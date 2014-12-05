У Полтавській області зафіксовано першу цієї зими смерть від переохолодження

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю облуправління міліції.

За їхніми даними, вчора в Краснознам'янці (передмістя Кременчука Полтавської області), біля електроопори по вулиці Шевченка було виявлено труп 55-річного чоловіка.

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Тіло направлено в морг для проведення судмедекспертизи.