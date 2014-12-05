ДАІ має намір до кінця року обладнати всі службові автомобілі відеореєстраторами

Відповідне доручення дав регіональним підрозділам начальник Державтоінспекції України Анатолій Сіренко, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

За його вказівкою у кожному патрульному автомобілі до 15 грудня встановлять пристрої, що призначені для запису, зберігання та відтворення відеоінформації, зазначається в повідомленні.

У відеореєстраторах буде встановлена карта пам’яті з об’ємом, достатнім для здійснення безперервного відеозапису упродовж доби. Таким чином видалити непомітно будь-яку частину відео буде неможливо, переконують в ДАІ.

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«Запис спілкування працівників ДАІ та учасника дорожнього руху – ще один крок до викорінення корупції. Знаючи, що всі його дії фіксуються на камеру, працівник ДАІ не дозволить собі відступити від вимог законодавства, тим паче вимагати хабар», - зазначив Сіренко.

Також у Державтоінспекції вважають, що використання відеореєстраторів дозволить значно поліпшити якість несення служби та слугуватиме додатковим стимулом коректного та ввічливого спілкування між працівником ДАІ та учасником дорожнього руху.