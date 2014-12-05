ДАІ має намір до кінця року обладнати всі службові автомобілі відеореєстраторами
До кінця року всі службові автомобілі ДАІ обладнають відеореєстраторами.
Відповідне доручення дав регіональним підрозділам начальник Державтоінспекції України Анатолій Сіренко, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
За його вказівкою у кожному патрульному автомобілі до 15 грудня встановлять пристрої, що призначені для запису, зберігання та відтворення відеоінформації, зазначається в повідомленні.
У відеореєстраторах буде встановлена карта пам’яті з об’ємом, достатнім для здійснення безперервного відеозапису упродовж доби. Таким чином видалити непомітно будь-яку частину відео буде неможливо, переконують в ДАІ.
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«Запис спілкування працівників ДАІ та учасника дорожнього руху – ще один крок до викорінення корупції. Знаючи, що всі його дії фіксуються на камеру, працівник ДАІ не дозволить собі відступити від вимог законодавства, тим паче вимагати хабар», - зазначив Сіренко.
Також у Державтоінспекції вважають, що використання відеореєстраторів дозволить значно поліпшити якість несення служби та слугуватиме додатковим стимулом коректного та ввічливого спілкування між працівником ДАІ та учасником дорожнього руху.