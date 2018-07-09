Дівчата Evalution вимагають від голови Одеської облради публічного вибачення за сексистські висловлювання
Організація Evalution, яка відстоює права дівчат, вимагає від голови Одеської облради Анатолія Урбанського публічних вибачень за дискримінаційні висловлювання, які він допустив під час офіційної церемонії відкриття українсько-американських навчань «Сі бриз – 2018».
Про це повідомляється на сторінці організації.
Дівчата Evalution обурені подібним висловлюванням Анатолія Урбанського. За їхніми словами, така фраза з вуст державного службовця високого рангу, тим більше сказана в присутності сотень чоловіків – іноземних моряків і військових – найяскравіша демонстрація того, що в українському суспільстві є дуже великі проблеми в питаннях дискримінації жінок.
«Ми вимагаємо, щоб Анатолій Урбанський публічно, в присутності тих самих моряків вибачився за свої слова і за ту образу, яке було нанесено всім одесситкам і всім жінкам України», - заявили в організації.
Як пише сайт Одеського відділення Комітету виборців України, під час своєї промови на церемонії відкриття навчань А. Урбанський заявив, що одеситки особливо раді їм.
"І особливо, я думаю, дуже щаслива проведення цих щорічних навчань жіноча половина Одеси та Одеської області", - сказав голова обласної ради.
Видання нагадує, що в 2011 році тодішній президент України Віктор Янукович, розповідаючи про інвестиційну привабливість нашої держави на сьомому українському ланчі в Давосі запевнив, що країні є чим здивувати іноземців:
"Приїжджайте, я запрошую, спробуйте наш борщ. Найкраще, звичайно, навесні, коли теплішає і починають роздягатися українські жінки - повірте, це чудове видовище".