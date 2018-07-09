57-й день: Сенцов схуд на 15 кілограмів, але зупинятися не буде (відео)

Наразі він залишається у російській колонії за полярним колом.

Триває 57-й день голодування Олега Сенцова. Він вже схуд на 15 кілограмів, але зупинятися не буде і закликає не забувати про усіх українських бранців Кремля.

Читайте такожАдвокат розповів, як Сенцову намагалися нав'язати російське громадянство

Українського режисера росіяни засудили на 20 років за сфабрикованою справою про нібито підготовку терактів у Криму. Заклики звільнити Сенцова лунають з усього світу, йдеться у сюжеті ТСН. Аде наразі він залишається у російській колонії за полярним колом.