57-й день: Сенцов схуд на 15 кілограмів, але зупинятися не буде (відео)
19:18, 09 липня 2018Суспільство
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Наразі він залишається у російській колонії за полярним колом.
Українського режисера росіяни засудили на 20 років \ фото УНІАН
Триває 57-й день голодування Олега Сенцова. Він вже схуд на 15 кілограмів, але зупинятися не буде і закликає не забувати про усіх українських бранців Кремля.
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Українського режисера росіяни засудили на 20 років за сфабрикованою справою про нібито підготовку терактів у Криму. Заклики звільнити Сенцова лунають з усього світу, йдеться у сюжеті ТСН. Аде наразі він залишається у російській колонії за полярним колом.
Схуд на 15 кілограмів, але зупинятися не буде. Олег Сенцов голодує вже 57-й день
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Новина в сюжеті: Голодування Сенцова