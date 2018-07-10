У Києві попрощалися з Левком Лук'яненком (фото, відео)

Поховають Лук'яненка на Байковому кладовищі у Києві.

У Києві на першому поверсі Клубу Кабміну пройшла церемонія прощання з Левком Лук’яненком, який помер 7 липня у віці 89 років. На церемонії були присутні, зокрема, голова Верховної Ради Андрій Парубій, прем'єр Володимир Гройсман, віце-прем'єр Павло Розенко, перший віце-прем'єр -міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів та віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Потім у Володимирському соборі відбулося відспівування. Поховають Лук'яненка на Байковому кладовищі у Києві.

Лук'яненко народився 24 серпня 1928 року у с. Хрипівка Чернігівської області. Левко Лук'яненко - український дисидент і політик часів СРСР, співзасновник Української Гельсінської групи, політик та громадський діяч, народний депутат України, Герой України, письменник, автор «Акта проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 р., лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.