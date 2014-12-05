З кандидатів у співробітники Антикорупційного бюро вимагають по 100 тисяч доларів - журналіст

Про це написав журналіст, головний редактор львівської газети "Ратуша" Микола Савельєв з посиланням на свої джерела.

"Знайомий силовик вирішив, що його кар'єрний ріст дійшов межі. Він вирішив піти вище і стати незламним бійцем Антикорупційного бюро. Націона́льне антикорупці́́йне бюро́ України — правоохоронний орган з широкими силовими повноваженнями, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних злочинів. Він почав шукати виходи на Київ. І знайшов", - написав Савельєв.

За його словами, з кандидатів на роботу в АБ вимагають по сто тисяч доларів, що удвічі більше за суму, яку вимагали у вересні.

Читайте такожУкраїну визнали більш корумпованою країною, ніж Росія - Transparency International"А тепер - сенсація. За право вступити в стрункі лави цього бюро, яке матиме 700 з хвостиком співробітників і надзвичайно великі повноваження, з оперативника зажадали 100 000 доларів США (СТО ТИСЯЧ ДОЛАРІВ США!!!!!!!) Пообіцявши, що ЗА ПЕРШИЙ КВАРТАЛ він як мінімум половину відіб'є! Ще у вересні така можливість стати лицарем непідкупності коштувала лише 50 тисяч доларів США!!!!!!!!!", - написав журналіст (орфографію збережено - ред.).

За його словами, він перевірив інформацію за всіма наявними каналами і вона підтвердилась.

"З убозівців, есбеушників, вдзбезників, податківців - усіх, хто прагнув в АБ ВИМАГАЮТЬ БАБЛО!!!!!!!!!!!!!!. Не хочу тут всує згадувати Небесну сотню і загиблих та покалічених мужиків в АТО, але наразі крім БУДЬТЕ, ГАДИ, ПРОКЛЯТІ!!!! в мене інших слів нема. Відчуваю - видихаюсь. Чи буде цій прірві кінець?", - пише Савельєв.

Згідно з даними сайту АБУ, "В ”АБУ” приймаються особи, які досягли 18 років, знають та розуміють статут, бажають прийняти участь у боротьбі з корупцією, розраховують на підтримку Антикорупційного Бюро України у разі порушення їх прав. Особа вирішує сама: бути їй членом Організації з отриманням сертифіката членства та мати захист організації чи стати працівником структурних підрозділів з отриманням посвідчення і певними правами в боротьбі з корупцією. Кандидати у члени “АБУ” подають на затвердження: Заяву – Угоду про вступ до АБУ. Громадські об’єднання мають можливість підписати з нами Асоціаційну Угоду про співпрацю".