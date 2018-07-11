"Слава Україні!": вслід за ФІФА українці обвалили рейтинг "Газпрому" у Facebook

Рейтинг російської компанії у Facebook упав до 1,5 пункта.

Українці обвалили рейтинг російської компанії "Газпром" у соцмережі Facebook - до 1,5 пункта із п'яти можливих.

Оцінки в один бал українці масово почали ставити увечері вівторка, 10 липня, повідомляє ТСН.

Також писали коментарі: "Слава Україні!". Також були й "Слава Хорватії!". За кілька годин у рейтингу назбиралося до 700 одиничок, тож "Газпром" закрив функцію оцінювання.

Читайте такожУ Facebook з'явилася сторінка "Спілка ветеранів війни з FIFA"

Нагадаємо, перед цим українці обвалили рейтинг сторінки ФІФА у Facebook, через що організація закрила можливість ставити оцінки. Перед цим ФІФА покарала хорватського футболіста Огнена Вукоєвича і винесла попередження Домагу Віді за відео з гаслом "Слава Україні!" - після перемоги збірної Хорватії над Росією. Хорватський футбольний союз відсторонив Вукоєвича від роботи у збірній, а ФІФА оштрафувала на майже 13 тисяч євро. Тим часом Федерація футболу України виявила готовність компенсувати кошти та надати роботу Вукоєвичу, який вже працює в "Динамо". Огнен заявив, що сам заплатить штраф.