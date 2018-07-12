Міжнародний день фотографа: добірка коубів про найкращу професію (відео)

Щорічно 12 липня відзначають День фотографа.

Проголосив це свято сам папа Римський в день вшанування святої Вероніки, яка вважається покровителькою фотографії.

Перші фотографії були чорно-білими. А в середині XIX століття з'явилися перші кольорові фотографії. Для їх створення використовувалися три фотокамери - на кожну встановлювали світлофільтр (червоний, зелений і синій), а потім з'єднували зображення.

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Зараз майже кожен сам собі фотограф, але є й ті, хто заробляє ремеслом фотографії, чиї знімки красуються на обкладинках глянцю і в наших сімейних альбомах.