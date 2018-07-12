Трагедія на Рівненському полігоні: слідство має три версії причин вибуху міномета "Молот"

На Рівненському полігоні був проведений слідчий експеримент.

Прокуратура розглядає три версії причин вибуху міномета "Молот" після проведення слідчого експерименту на Рівненському полігоні.

Про це повідомив військовий прокурор Рівненського гарнізону Юрій Табака, передає "Громадське".

Зазначається, що журналістів не допустили до слідчого експерименту з міркувань безпеки.

На території полігону були тільки слідчі, експерти науково-дослідного Інституту судових експертиз та спеціалісти міністерства оборони.

Читайте такожВ Раді заявили про невідповідність сталі у мінометах «Молот» технічним характеристикам

За словами Табаки, під час експерименту слідчі провели два підриви — з одним та з двома снарядами.

Після підриву всі осколки зібрали і направили на експертизу для порівняння з тими, що зібрали слідчі 6 липня.

Військовий прокурор розповів, що слідчі розглядають три версії вибуху міномета.

"Перша версія — це людський фактор — подвійне зарядження міномету, друга — неналежний стан міномету "Молот" і ще в нас третя версія сьогодні з'явилась — це неналежний стан міни, яка заряджалась", — зазначив Табака.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня 2018 року під час військових навчань на рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот".

Загинули 3 військових, ще 9 отримали поранення.