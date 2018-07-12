Трагедія на Рівненському полігоні: слідство має три версії причин вибуху міномета "Молот"

03:06, 12 липня 2018
Суспільство
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Під час експерименту слідчі провели два підриви / фото facebook.com/MatiosAnatolii

Про це повідомив військовий прокурор Рівненського гарнізону Юрій Табака, передає "Громадське".

Зазначається, що журналістів не допустили до слідчого експерименту з міркувань безпеки.

На території полігону були тільки слідчі, експерти науково-дослідного Інституту судових експертиз та спеціалісти міністерства оборони.

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За словами Табаки, під час експерименту слідчі провели два підриви — з одним та з двома снарядами.

Після підриву всі осколки зібрали і направили на експертизу для порівняння з тими, що зібрали слідчі 6 липня.

Військовий прокурор розповів, що слідчі розглядають три версії вибуху міномета.

"Перша версія — це людський фактор — подвійне зарядження міномету, друга — неналежний стан міномету "Молот" і ще в нас третя версія сьогодні з'явилась — це неналежний стан міни, яка заряджалась", — зазначив Табака.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня 2018 року під час військових навчань на рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот".

Загинули 3 військових, ще 9 отримали поранення.

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Теги: #полігон#версії#вибух на Рівненщині#міномет Молот