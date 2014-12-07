Український фільм «Плем'я» став лідером кінофестивалю в Тбілісі
03:47, 07 грудня 2014Суспільство
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Український фільм Мирослава Слабошпицького "Плем'я" отримав гран-прі на кінофестивалі в Тбілісі.
Дебютний фільм Слабошпицького отримав ще одну нагороду / УНІАН
Про це розповів сам режисер на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Новое Время.
Ця нагорода стала вже 29-ю для фільму "Плем'я". 30-й приз фільму приніс її оператор, Валентин Васянович, отримавши в Тбілісі приз імені Сергія Параджанова за "поетичне бачення".
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Дебютний фільм українського кінорежисера Мирослава Слабошпицького отримав головну нагороду кінофестивалю Tofifest в Торуні (Польща).
На думку журі, Золотого ангела картина Слабошпицького отримала як "яскравий і мовчазний крик проти нелюдського поводження", повідомляється на офіційному сайті фестивалю.
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