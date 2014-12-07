"Самооборона" і влада Криму відправили в "ДНР" і "ЛНР" гуманітарну допомогу

Про це 7 грудня під час відправлення вантажу заявив координатор акції, представник "народного ополчення" Криму Костянтин Купріянов, повідомляє Крим.Реалії з посиланням на "Новости Криму".

"Гуманітарний вантаж формувався і відправляється за підтримки кримської влади і їх активної участі. В цілому зібрано 22 тонни - це продукти і теплі речі", - заявив Купріянов.

За його словами, в Донецьк, Луганськ та Стаханов будуть доставлені 12,5 тонн рису, 6 тонн борошна, 2,3 тонни чаю, 500 кг цукру, 300 л соняшникової олії, а також 400 кг теплих зимових речей.

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Сформована "гуманітарна допомога" на вантажівці з причепом буде відправлена через Керченську переправу і Ростов-на-Дону.

"Ми від "народного ополчення" супроводимо вантаж до кінцевої точки, допомагати нам будуть представники Луганської народної республіки", - сказав Купріянов.

Він уточнив, що вантаж буде доставлений у Донецьку та Луганську області самостійно, а не у складі "гуманітарного конвою".