Морські піхотинці США і українські військові провели навчання поблизу окупованого Криму

Навчання відбулись в Миколаївській області приблизно за 150 км від окупованого Росією Криму.

В рамках «Сі Бріз» взвод резервістів морської піхоти США разом з українськими морськими піхотинцями провели навчання з нападу на уявного ворога.

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Навчання відбулись в Миколаївській області приблизно за 150 км від окупованого Росією Криму, повідомляє Голос Америки з посиланням на військове видання США Stars and Stripes.

Автоматні черги та мінометні постріли лунали в українському степу, коли військові обох країн забезпечували прикриття вогнем для броньованих українських машин БТР-4, які швидко перевозили піхоту на позиції. Українські піхотинці чимдуж помчали до цілей для відпрацьовування бойових дій з цілями.

Того ж вечора патрулі морських піхотинців США разом з партнерами з України проводили засади у темний час доби, залучаючи мінометну підсвітку та прилади нічного бачення з обох боків, повідомляє видання.

Відпрацювання нападів у світлий час доби та засад у темний час доби – це наземна частина навчань «Сі Бріз» в районі Чорного моря, основна частина яких відбувається на морі. Метою навчань було посилити бойову ефективність та рішучість серед 17 країн-союзників та партнерів, які беруть участь в навчаннях «Сі Бріз» цього року.

Навчання відбуваються напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, що запланована на понеділок.

Як повідомляв УНІАН, військові навчання «Сі Бріз» проходять з 9 по 21 липня в Одеській і Миколаївській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря.

Цього року в навчаннях беруть участь представники Болгарії, Великої Британії, Італії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Литви, Норвегії, Румунії, Польщі, США, Туреччини, Швеції, Індії, ОАЕ і Молдови.

Україну представлятимуть близько 30 кораблів, катерів (не лише ВМС ЗС України, а й прикордонних), авіаційна техніка і приблизно півтори тисячі військовослужбовців. Крім ВМС України і Шостого флоту США, у маневрах візьмуть участі кораблі, субмарина і підрозділи країн-членів НАТО та учасників програми «Партнерство заради миру».

Довідка УНІАН. Українсько-американські навчання серії «Сі Бриз» проводяться щорічно з 1997 року відповідно до «Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин між Міністерством оборони США та Міністерством оборони України» від 1993 року. Вони проводяться з метою підготовки та нарощення бойової готовності ВМС України на двосторонній основі, але є відкритими для інших країн.