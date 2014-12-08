"Укртелеком" відновив телефонний зв'язок і доступ до інтернету на Донбасі - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За інформацією, наданою ПАТ «Укртелеком», вчора о 14:24 в повному обсязі відновлено надання телекомунікаційних послуг користувачам Донецької та Луганської областей. А саме інтернет-послуги та послуги вхідного/вихідного міжнародного/міжміського телефонного зв`язку користувачам більш як у 50 населених пунктах», - зазначив він.

Читайте також«Укртелеком» остаточно припинив роботу в Севастополі«Силами ПАТ «Луганськгаз» поновлено газопостачання 550 абонентам с. Райгородка Новоайдарського району. Наразі тривають ремонтно-відновлювальні роботи у смт Станиця Луганська», - додав Лисенко.