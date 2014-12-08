Хакери оприлюднили документи МВС РФ, які підтверджують присутність російських військ на Донбасі

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на ІнформНапалм.

Обсяг опублікованого архіву склав близько двох гігабайт. Хакери запевнили, що вони зуміли завантажити з закритих серверів МВС біля 70 гігабайт документів.

Документи, відібрані по ключу "Україна", виклали на сервісі Google Drive. Українські користувачі знайшли в архіві документи, які можуть слугувати підтвердженням того, що армія РФ брала участь в боях на території України.

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В одному з оперативних донесень, датованому 26 серпня 2014 року і адресованому начальнику ГУ МВС Росії по Ростовській області генерал-майору поліції А. П. Ларіонову говориться, що співробітники відомства були поранені в Прогної - українському хуторі.

Крім того, серед масиву документів користувачі знайшли файл із втратами російської сторони. У донесенні Відомості про знаходження поранених, що надійшли з р. Україна на 27 вересня вказана цифра 237 осіб.