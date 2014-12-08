Підполковник ДСНС та газовик підірвалися на розтяжці бойовиків під час ремонту газопроводу

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

”Пораненим чоловікам надали першу медичну допомогу та доправили у лікарню міста Курахово офіцери групи цивільно-військового співробітництва Збройних сил України”, - йдеться в повідомленні.

Чоловіки підірвались біля аварійної ділянки газопроводу.

”Напередодні в Спільному координаційному центрі, до складу якого входять представники України, Росії, ОБСЄ, ЛНР та ДНР, була задоволена заявка представників місцевої влади за посередництва офіцерів цивільно-військового співробітництва на припинення вогню в цьому районі. Тож рятувальник та газовик прибули до газопроводу для початку ремонтних робіт”, - сказано в повідомленні.

За словами начальника групи цивільно-військового співробітництва майор Олександра Гвоздкова, зазвичай залишена на розтяжці граната Ф-1 не залишає шансів залишитися живими.

”Ми вчасно надали їм медичну допомогу і відправили в лікарню на нашому автомобілі. Цинізм та підлість цих так званих борців за права людей з “ДНР” вражає – вони знали, що ремонтувати газогін прийдуть цивільні донеччани. Однак не погребували встановити тут розтяжку. Життя людей для терористів – пусте слово”, - наголосив Гвозков.

Читайте такожНа Луганщині поблизу російського кордону підірвалися двоє українських прикордонників

Прес-центр АТО повідомляє, що ремонт газопроводу поблизу Мар’їнки триватиме до успішного завершення.

«Через постійні щоденні обстріли, що тривають вже декілька місяців, майже 25 тисяч мешканців Мар’їнки і Красногорівки опинились на межі виживання через сильні морози. Їхнє життя перетворилось на пекло. Офіцери груп цивільно-військового співробітництва доставляють в ці міста вугілля та продукти харчування», - додали в штабі.