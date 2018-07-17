Міноборони РФ проводить підводну експедицію в акваторії Криму: стало відомо, що шукають

За словами окупантів, мета експедиції - "виявлення затонулих об'єктів часів Другої світової, які не були раніше виявлені та їх ідентифікація".

Міністерство оборони Росії повідомило про проведення підводної експедиції в акваторії окупованого Криму. Зазначається, що Міноборони проводить операцію за участю громадської організації "Батарея 29 біс", передає "КерчьІНФО". Читайте також"Це катастрофа": у мережі показали завалені сміттям курорти Криму (фото) "Ми починаємо від берегів Севастополя, йдемо вздовж кримського узбережжя біля мису Фіолент, будемо працювати біля берегів Феодосії. Завершальний етап - Керченську протоку", - заявив голова правління РОО "Батарея 29 біс" За словами окупантів, мета експедиції - "виявлення затонулих об'єктів часів Другої світової, які не були раніше виявлені та їх ідентифікація". Як повідомляв УНІАН, завтра окупанти перекриють Кримський міст.

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