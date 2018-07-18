Юрій Голик: Портал iGov передається на баланс Дніпропетровської ОДА

В даний час понад 400 електронних сервісів iGov працюють у Дніпропетровській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та інших областях.

Радник губернатора Дніпропетровської області Юрій Голик повідомив про те, що портал iGov передається на баланс Дніпропетровської ОДА.

За словами Голика, це - логічний розвиток проекту, задуманого Дмитром Дубілетом у 2014-му році, який робився силами волонтерів.

«З самого початку була задумка йти в цьому проекті шляхом ProZorro - почати проект як волонтерську ініціативу і потім перейти на баланс держави, ставши однією з успішних реформ сучасної України», - зазначив радник.

Голик також сказав, що передача порталу на баланс держави в особі облдержадміністрації важлива тим, що раніше, коли iGov звертався до керівників областей, міст і районів з пропозицією безкоштовної допомоги у впровадженні електронних послуг, у 99% випадків він отримував негативну відповідь з формулюванням «ви недержавна структура, ми все зробимо самі».

«На жаль, у багатьох «самі» не вийшло. А у нас в Дніпропетровській області, завдяки позиції голови облдержадміністрації Валентина Резніченка, більше 300 послуг переведені в електронний вигляд», - сказав радник.

В даний час понад 400 електронних сервісів iGov працюють в Дніпропетровській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та інших областях. Послуги порталу дозволяють мінімізувати кількість візитів громадян до чиновників або повністю позбутися них.

Однією з функцій, яка з'явиться на базі порталу iGov, буде повноцінний кабінет жителя. Це сервіс, якого поки немає в жодному населеному пункті країни в тому вигляді, в якому задумали його творці порталу.

Голик зазначив, що завдяки меру Дніпра Борису Філатову та його заступниці Яніці Мерило, кабінет жителя вперше з'явиться в самому Дніпрі, після чого буде спроектований на всі населені пункти області.

Крім того, як пояснив Голик, портал iGov вже став частиною обласної програми розвитку сервісу надання адмінпослуг на території Дніпропетровської області, і всі ЦНАПи, які діють в регіоні, будуть уніфіковані за допомогою iGov.

Відповідно до закону про адміністративні послуги, тепер iGov має повне право офіційно, а не в тестовому режимі, запускати послуги по всій країні.

«Що ще більш важливо - це єдина позиція і області, і обласного центру, і наш спільний підхід до розвитку і впровадження електронних сервісів на території Дніпропетровської області. Старт передачі iGov на баланс Дніпропетровської ОДА - це показовий приклад спільної роботи суспільства, волонтерів і двох держорганів на єдиний результат і розвиток країни», - сказав радник губернатора.

Дмитро Дубілет, підприємець і творець iGov, сказав, що портал перейде на баланс ДП при Дніпропетровській ОДА, і при цьому буде і далі працювати по всій Україні.

«Я і наша команда плануємо й надалі займатися iGov - навіть більше, ніж раніше. Тепер - з офіційним статусом. Ми всі страшенно заряджені на те, щоб послуги перейшли в електронну форму по всіх регіонах, а ті послуги, які вже впроваджені, працювали більш якісно», - сказав Дубілет.

Після закінчення процесу передачі веб-адресу порталу буде замінений з igov.org.ua на igov.gov.ua.