Популярне тревел-шоу "Орел і Решка" залишає один з ведучих (фото)

Антон Птушкін був ведучим "Орел і Решка. Перезавантаження".

Один з ведучих популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Антон Птушкін залишає телепроект.

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Про це йдеться на офіційній сторінці шоу в Instagram. "Ось так, як грім серед ясного неба і крижаним душем на наші голови звалилася ця новина", - наголошується у повідомленні.

Напарницею Антона за "Орлом і Решкою. Перезавантаження" була відома російська телеведуча і блогер Анастасія Івлєєва.

Раніше ведуча програми "Орел і Решка" Леся Нікітюк знялася топлес, прикривши груди тарілкою з полуницею.