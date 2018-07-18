Популярне тревел-шоу "Орел і Решка" залишає один з ведучих (фото)
15:25, 18 липня 2018Суспільство
843 0
Антон Птушкін був ведучим "Орел і Решка. Перезавантаження".
Птушкін йде з проекту / фото instagram.com/orelireshka_official
Один з ведучих популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Антон Птушкін залишає телепроект.
Читайте такожЗірка "Орла і Решки" похвалилася фото з морозивом, але всі звернули увагу на груди ведучої
Про це йдеться на офіційній сторінці шоу в Instagram. "Ось так, як грім серед ясного неба і крижаним душем на наші голови звалилася ця новина", - наголошується у повідомленні.
Напарницею Антона за "Орлом і Решкою. Перезавантаження" була відома російська телеведуча і блогер Анастасія Івлєєва.
Раніше ведуча програми "Орел і Решка" Леся Нікітюк знялася топлес, прикривши груди тарілкою з полуницею.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter