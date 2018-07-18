КСУ відновив соцгарантії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Внесені у 2014 році зміни до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" визнані неконституційними та втратили чинність.

Конституційний Суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України, яким відновив соціальні гарантії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомили у Відділі комунікацій КСУ та правового моніторингу.

Народні депутати звернулися до КСУ з проханням перевірити на відповідності Конституції України (конституційності) підпунктів 2–7, 12 та 14 пункту 4 розділу І закону «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року № 76–III (далі – закон № 76).

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У своєму поданні народні депутати зазначають, що законом № 76 було звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод громадян шляхом обмеження або скасування наданих державою соціальних прав у вигляді пільг, компенсацій, встановлених законом «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796–ХІІ зі змінами (далі – закон № 796).

Таким чином, було встановлено, що пільги надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

Крім того, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, пільги та компенсації надавалися за вибором.

КСУ, виходячи зі змісту статті 16 Основного закону, зазначає, що обов’язок держави щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу зумовлює надання особливого статусу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Таким чином, на переконання Суду, виконання державою обов’язку щодо збереження генофонду українського народу потребує, зокрема, належного обсягу державних видатків, зокрема, у сферу охорони здоров’я, соціального забезпечення та їх ефективного використання. «Пільги, компенсації та гарантії є особливою формою відшкодування завданої шкоди вказаній категорії громадян, а тому скасування чи обмеження цих пільг, компенсацій і гарантій без рівноцінної їх заміни свідчитиме про відступ держави від її конституційного обов’язку», - йдеться у рішенні КСУ.

КСУ також зазначає, що пільги, компенсації і гарантії, встановлені у законі № 796, є особливою формою відшкодування завданої шкоди таким особам за втрачене здоров’я, моральні і фізичні страждання, обмеження в реалізації своїх здібностей та можливостей забезпечити собі гідний життєвий рівень. Крім того, КСУ зауважив, що рівень соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, має бути таким, щоб забезпечувати їм гідне життя, і не повинен залежати від майнового стану їх сімей.

Таким чином, КСУ вважає, що «передбачені оспорюваними положеннями зміни до закону № 796, які стосуються обмеження чи скасування пільг, компенсацій і гарантій, призвели до звуження прав осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зниження рівня їх соціального забезпечення та фактично є відмовою держави від її зобов’язань, передбачених статтею 16 Конституції України».

Отже, наголосили в КСУ, закон № 76 в частині скасування або обмеження пільг, компенсацій і гарантій, установлених законом № 796, щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, суперечить положенню частини другої статті 3 Конституції України, відповідно до якого держава відповідає перед людиною за свою діяльність.

На підставі наведеного КСУ дійшов висновку, що підпункт 2, абзаци перший, другий підпункту 3, підпункт 4, абзаци перший, другий підпункту 5, абзаци перший – четвертий підпункту 6, підпункт 7 пункту 4 розділу І закону № 76, частина третя статті 22, частина друга статті 24, частина сьома статті 30 закону № 796, стаття 53 (крім її назви), стаття 60 закону № 796 у редакції закону № 76 не відповідають Конституції України (є неконституційним).

Вказані положення втрачають чинність з дня ухвалення КСУ цього рішення.

Також КСУ встановив, що з дня ухвалення цього рішення застосуванню підлягають статті 53 та 60 закону № 796 у редакції до внесення змін законом № 76.

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