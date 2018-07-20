Трудова міграція шкодить всій Україні: експерти пояснили, як виправити ситуацію

У цьому році загроза впливу трудової міграції на ситуацію в економіці вперше була включена в консенсус-прогноз МЕРТ.

Трудова міграція з України ставить під загрозу не тільки ситуацію на ринку праці, але і перспективи економічного зростання і навіть стабільний курс національної валюти. Українці, які виїжджають на заробітки в країни ЄС, отримують тимчасовий заробіток, однак ставлять під загрозу власну країну.

Так, в консенсус-прогноз Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) і у звіті Національного банку України ризик від трудової міграції поставили в один перелік з наслідками від розриву співпраці з МВФ. Як заявив OBOZREVATEL кандидат політичних наук, економічний експерт Олександр Палій, українці можуть легко працевлаштуватися у великих містах: Одесі, Києві, Дніпрі і отримувати стільки ж, як і на низькокваліфікованих роботах у Польщі.

У цьому році загроза впливу трудової міграції на ситуацію в економіці вперше була включена в консенсус-прогноз МЕРТ. Вже зараз у більшості лікарень – дефіцит молодшого медичного персоналу. Крім цього, роботодавці скаржаться на брак робочих кадрів. У Національному банку також зазначають: серед основних загроз для України – трудова міграція.

Згідно зі звітом Міжнародної організації праці, більшість українців їде на заробітки в Польщу. Там вони знаходять низькокваліфіковану роботу. Левова частина мігрантів працює без офіційного працевлаштування, а, значить, втрачає право на пенсію в Україні.

"У Європі не так вже й легко влаштуватися. Зараз в Україні працюють соціальні ліфти, до нас приходять бізнесмени з Туреччини, інших країн. Бачать перспективу. Реалізувати себе в Україні можна", - зазначає Палій. При цьому експерт упевнений: влада повинна створити умови, які дозволять повертатися трудовим мігрантам і легко відкривати тут власний бізнес, оминаючи корупцію. "У них часто є вже якийсь капітал. Потрібна дерегуляція, щоб вони могли повернутися і успішно реалізувати себе тут", - пояснює Палій.

Щоб вирішити проблему, необхідно підвищувати рівень заробітних плат. І український бізнес, зазначає експерт, вже зараз намагається піднімати оклади своїм співробітникам для того, щоб конкурувати з польськими роботодавцями.

До речі, як пояснив експерт у сфері закордонного ринку праці Ярослав Мазур, для того, щоб в українців зник стимул шукати роботу за кордоном, рівень заробітних плат повинен досягти близько 500 євро. До речі, згідно з даними великого кадрового порталу, зарплати в столиці вже досягли цього рівня.