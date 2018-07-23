В Україні 286 тисяч осіб живуть у "сучасному рабстві" (інфографіка)

У країнах Європи і Центральної Азії близько 3,6 млн людей - чоловіків, жінок і дітей - живуть у сучасному рабстві.

Згідно світового антирейтингом сучасного рабства Global Slavery Index, складеного австралійською правозахисною організацією Walk Free Foundation, частка тих, хто живе в умовах сучасного рабства в Україні становить 6,4 на 1000 осіб.

Серед країн Європи та Центральної Азії Україна розташувалася на 7 місці, Туркменістан - на першому (показник 11,2 на 1000 осіб), Росія - на 11-му (5,5/1000). Замикають рейтинг Фінляндія, Данія, Швеція та Люксембург з показниками 1,7 - 1,5 відповідно, передає "Українська правда".

Рейтинг містить інформацію про кількість людей в сучасному рабстві в різних країнах, аналіз дій урядів і форми рабства, зокрема, примусова праця, примушення до шлюбу, боргова кабала і примусова сексуальна експлуатація.

"У країнах Європи і Центральної Азії близько 3,6 млн людей - чоловіків, жінок і дітей - живуть у сучасному рабстві. Найпоширеніше рабство - примусова праця (3,6 на 1000 осіб), примусовий шлюб - 0,4 на 1000; 36% жертв примусової праці перебували в борговій кабалі, 14% - випадки примусової сексуальної експлуатації", - наголошується в документі.

При цьому Туркменистан, Білорусь і Македонія визнані країнами з високим розповсюдженням сучасного рабства, а Росія, Туреччина і Україна мають найвищий абсолютний показник на 39% жертв в регіоні Європи та Центральної Азії.

Також укладачі рейтингу відзначають, що в 2018 році стало зрозуміло, що країни з високим ВВП мають більш високі показники поширеності сучасного рабства, ніж вважалося раніше. Мова йде про США, Австралію, Великобританію, Францію, Німеччину, Нідерланди та ряд інших європейських країн.

"Навіть в країнах з сильним законодавством існують суттєві прогалини в захисті таких соціальних груп, як мігранти, бездомні, неофіційно працевлаштовані і деякі меншини. Ці прогалини, які активно використовуються злочинцями, вимагають термінового уваги з боку урядів", - наголошується в доповіді.

В цілому, за даними дослідження, у 2016 році в світі налічувалося 40,3 млн осіб, що знаходяться в умовах "сучасного рабства", близько 70% з них - жінки і дівчата.

В 2013 році в рейтингу світового рабства Global Slavery Index Україна посіла 86 місце з 162. Кількість людей, що перебували в рабстві на території України, складала від 110 до 120 тисяч. Серед найближчих сусідів України по рейтингу світового рабства перебували Молдова (6 місце), Росія (49), Чехія (54), Угорщина (55), Болгарія (56), Хорватія (60), Польща (62), Словаччина ( 63).