Супрун дала кілька порад любителям солодкого, як не захворіти на діабет

ВООЗ рекомендує обмежити вживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про вплив солодкого на організм людини. За її словами, поєднання цукру, білого борошна, масла і транс-жирів можуть сприяти появі серцево-судинних хвороб, ожиріння, карієсу, хвороб печінки і деяких видів раку. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Велику небезпеку для здоров'я мають доданий цукор, тобто той, який штучно додають до продуктів, щоб зробити їх смачніше. Наприклад, солодкі газовані напої, ароматизовані йогурти і більшість десертів - тістечка, торти і печиво", - пише в. о. міністра.

Як розповідає Уляна Супрун, ВООЗ рекомендує обмежити вживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій. Для людей, які щодня витрачають в середньому 2000 ккал (а це більшість дорослих, які ведуть малоактивний спосіб життя) - до 50 г на добу (10 чайних ложок).

"Якщо ж ви активні протягом дня, і в цілому розумно споживати солодощі - ризики для здоров'я кардинально зменшуються. Однак не варто забувати, що цукор під смачні десерти - це в основному "порожні" калорії, які не принесуть вам ніякої користі. Тому краще знизити кількість таких продуктів у своєму раціоні, наскільки це можливо", - йдеться в повідомленні.

Якщо вам усе-таки важко відмовитися від солодкого, Уляна Супрун написала кілька порад:

1. Готуйте власні десерти.

Солодощі з магазину зазвичай перенасичені шкідливими доданими цукрами і іншими домішками, тому готуйте десерт будинку. Таким чином ви зможете використовувати менше масла і цукру, або ж додати до десерту більш корисні добавки, такі як сухофрукти або горіхи.

2. Контролюйте порції і кількість солодкого.

Часто обмеження на улюблені продукти породжують ще більше бажання їх отримати. Тому рекомендації є десерт всього один раз в тиждень або в особливих випадках дуже часто не спрацьовують. Замість цього краще контролюйте розмір порції.

3. Відразу чітко визначайте порцію.

Цей спосіб часто стоїть великої кількості зусиль, адже здається важко дати спокій вже розпочатої пачці печива. Відберіть невелику кількість і перед тим, як почати їсти, просто відкладіть подалі всі залишки.

"Пам'ятайте, найбезпечніший спосіб споживати солодке - вибрати більш корисні альтернативи. Чорний шоколад, горіхи, мед і сухофрукти можуть замінити шкідливі тістечка з кремом", - підсумувала глава Моз.