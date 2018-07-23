Третьяков: 40 ветеранів пройшли курс навчання, щоб працювати у профільному міністерстві

Першу групу з 40 слухачів представляли ветерани Збройних Сил України, представники добровольчих батальйонів та волонтери.

20 липня у Національній академії державного управління при Президентові України завершився перший етап курсів підвищення кваліфікації та підготовки ветеранів війни та учасників АТО до державної служби. Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю.

Першу групу з 40 слухачів представляли ветерани Збройних Сил України, представники добровольчих батальйонів та волонтери. Вони отримали сертифікати про проходження курсів за напрямом «Публічне управління та адміністрування». Навчання проводилось у сучасних формах інтерактивних технологій - чату (текстова конференція), скайп-конференції, вебінару, відео-тренінгу, відеочату, віртуального тьюторіалу тощо. По завершенні навчання відбулось комп’ютерне тестування.

«Багато з ветеранів показали на тестах чудові результати. Це люди, якими справді варто пишатися. Вони пройшли війну, захищали нашу країну на Сході. І тепер, у мирному житті, вирішили приносити користь Україні на державній службі», - заявив голова Комітету, народний депутат Олександр Третьяков на свої сторінці в Facebook.

За словами Третьякова, ідея створення такого навчального проекту полягала в тому, щоб підготувати кадровий ресурс для майбутнього Міністерства ветеранів.

«Цю ініціативу наш Комітет Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю запропонував втілити в квітні цього року, і я дуже вдячний всім причетним за те, як швидко її вдалося реалізувати. Переконаний, що апарат майбутнього профільного міністерства має складатися на 30-40% саме з ветеранів. Такий досвід успішно втілено в розвинутих країнах, і в Україні має принести позитивний результат», - зазначив він.

Проект було здійснено за підтримки благодійної організації «Фонд Олександра Третьякова», зазначається на сайті Національної академії державного управління при Президентові України. Фонд оплатив 70% вартості навчання на курсах для кожного з ветеранів.

Навчання другої групи з 60 ветеранів у Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії заплановано з 28 серпня по 27 вересня.

Раніше голова Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков закликав прем'єр-міністра Володимира Гройсмана виконати положення Конституції і подати на розгляд Верховної Ради кандидатуру міністра у справах ветеранів. За словами народного депутата, протягом тривалого часу Кабінет міністрів фактично ігнорує питання створення такого міністерства, незважаючи на відповідну постанову Верховної Ради, широку підтримку цього кроку громадськістю, ветеранами, а також міжнародний досвід. «Новостворений орган не зможе почати ефективну роботу без першої особи відомства», - заявив народний депутат.