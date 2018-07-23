День святої Ольги: історія свята, традиції та привітання

24 липня віруючі східного обряду вшановують рівноапостольну Ольгу, княгиню Київську, яка зробила дуже багато для розвитку Київської Русі.

Іменини Ольги, в честь дня святої рівноапостольної княгині Ольги, відзначають 24 липня.

Церква в цей день вшановує образ жінки, яка увійшла в історію, княгині Ольги. День Ольги за церковним календарем — привід вшанувати пам'ять святої, а також привітати з іменинами тих, хто носить це ім'я.

Історія свята і чому Ольгу вважають святою

Велика княгиня Ольга народилася в Пскові. У 903 році вона стала дружиною князя Київського Ігоря. А після того, як князь загинув у 945 році, Ольга зайняла його престол і стала княгинею Київської Русі. Вона була опікуном свого сина Святослава, який у підсумку став правителем держави.

З ім'ям Ольги пов'язаний прихід християнства в Київську Русь. У 954 році княгиня здійснила паломництво до Константинополя, де вона прийняла святе хрещення, отримавши церковне ім'я Олена, а хрещеним батьком став імператор Костянтин.

Ольгу вважають покровителькою православної віри. Завдяки її діяльності на Русі почали будувати храми, встановлювати хрести і знищувати язичницьку символіку.

Пізніше її онук, князь Володимир, що згодом хрестив Русь, прийняв хрещення саме за її прикладом.

Традиції на день Ольги

За православним традиціям, в день Ольги потрібно молитися про втішення вдів, а також про зміцнення віри новоспечених християн.

Свята Ольга допомагає вберегти себе та рідних від бід і негараздів. А молодим дівчатам вдало вийти заміж.

У старовину день святої Ольги починалися польові роботи, люди виходили на поля збирати і заготовляти сіно.

За традицією, в церквах проводять святкові служби в пам'ять про святу.

Привітання на іменини Ольги в поезії і прозі

Ім'я Ольга запозичене з скандинавської мови, походить від імені Хельга. Значення імені Ольга – свята.

З Днем Ангела, Ольго, мої привітання!

Від щирого серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

Дорога Олю, вітаю тебе з святом! Нехай у твоєму житті знайдеться ключ від скрині, в якій заховані виконання твоїх найзаповітніших бажань. І нехай цей ключ сам опиниться в твоїх руках саме тоді, коли це потрібно тобі найбільше. Будь щаслива!

Твоє ім’я Ольга — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Ти носиш ім'я великої княгині, ти — сама відважна жінка, яка вміє створювати і берегти домашнє вогнище. Я від всього серця вітаю тебе з твоїм святом, бажаю тобі кохання і жіночого щастя, нехай вони супроводжують тебе все твоє життя. Я пишаюся знайомством з такою великодушною людиною, доброю подругою, доброю матір'ю і розуміючою дружиною. Нехай цей день стане для тебе чудовою казкою, де героями будуть твої близькі та улюблені люди.

Тепер у вас на День Ольги 2018 є привітання з Днем Ольги. Проведіть день у святковій атмосфері.