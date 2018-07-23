Любителька Росії Лобода приїхала до Києва (фото)

Зараз у співачки у самому розпалі гастрольний тур, до якого не входить жодне українське місто.

Українська співачка Світлана Лобода, яка вже довгий час виступає і працює в Росії, приїхала до Києва. Світлана поснідала в одному зі столичних кафе.

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Відповідне відео опальна артистка опублікувала в своїх InstaStroies.

"Доброго ранку, друзі. Приїхала на сніданок в прекрасне місце... в Києві", - говорить на відео Лобода.

Що саме співачка зараз робить в Києві, поки невідомо.

Нагадаємо, що зараз у співачки в самому розпалі гастрольний тур, в який не входить жодне українське місто.