Любителька Росії Лобода приїхала до Києва (фото)
13:54, 23 липня 2018Суспільство
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Зараз у співачки у самому розпалі гастрольний тур, до якого не входить жодне українське місто.
Що саме співачка зараз робить в Києві, поки невідомо / скріншот
Українська співачка Світлана Лобода, яка вже довгий час виступає і працює в Росії, приїхала до Києва. Світлана поснідала в одному зі столичних кафе.
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Відповідне відео опальна артистка опублікувала в своїх InstaStroies.
"Доброго ранку, друзі. Приїхала на сніданок в прекрасне місце... в Києві", - говорить на відео Лобода.
Що саме співачка зараз робить в Києві, поки невідомо.
Нагадаємо, що зараз у співачки в самому розпалі гастрольний тур, в який не входить жодне українське місто.
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