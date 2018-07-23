Розкішно жити не заборониш: ТОП-5 найдорожчих міст для життя (відео)

Лідером рейтингу став швейцарський Цюрих.

Швейцарський фінансовий холдинг UBS склав рейтинг найдорожчих міст світу. Список був опублікований на офіційному сайті організації.

Компанія зібрала дані про 128 видів продуктів, а також сервісів. Варто зазначити, що усі товари та послуги вираховувалися з огляду витрат середньостатистичної європейської сім'ї із трьох осіб. При цьому були підраховані середні зарплати за 15 професіями. Загалом було проаналізовано інформацію щодо 77 міст світу і взяті до уваги особливості кожного з них.

Наприклад, мінімальні витрати на місяць на сім’ю з трьох осіб у Цюриху складають $4260. При цьому, щоб заробити на новенький iPhone, жителю Цюриха потрібно попрацювати 38,2 годин.

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На другому місці рейтингу опинилося інше швейцарське місто - Женева. Сім’я з Женеви за місяць витрачає мінімум $4165. Женевське таксі вважається найдорожчим у світі. Далі - Осло. Тамтешня сім’я із трьох людей витрачає щонайменше $3958 на місяць. Лише за продукти жителі столиці Норвегії віддають $800 щомісяця.

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На четвертому місці - Копенгаген. Сім’я, що мешкає у столиці Данії, за місяць витрачає мінімум $3897. Лише на оренду житла в середньому йде $1762 щомісяця. П'яту сходинку у рейтингу займає Нью-Йорк. За місяць проживання у мегаполісі сім'я витрачає $3673. Комунальні послуги нью-йоркерам обходяться в середньому в $676.

У ТОП-10 також увійшли Токіо, Мілан, Лондон, Чикаго та Гельсінкі. Київ у рейтингу найдорожчих міст посів 75 місце із 77.