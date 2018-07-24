День ангела Ольги: значення і характер дівчат з цим іменем, привітання зі святом
Ольга – одне з найпопулярніших імен в Україні, тому іменини Ольги – досить популярне свято у нас.
День Ангела Ольги за церковним календарем відзначається у день пам'яті святої рівноапостольної великої княгині Ольги – 24 липня. Це день її смерті.
Також крім 24 липня Олі також святкують свої іменини 10 лютого, 6 і 14 березня, а також 17 липня і 23 листопада.
Ім'я Ольга та його значення
Ім'я Ольга запозичене зі скандинавських мов, походить від імені Хельга.
У перекладі Хельга, що означає «свята», «священна», «світла», «ясна», «мудра», «фатальна». Також вважається, що ім'я Ольга є жіночою формою чоловічого імені Олег.
У давніх слов'ян було родинне ім'я Вольга і перекладалося як «чудодій – творить дива».
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Які дівчата з цим іменем
Основні риси характеру дівчини по імені Ольга – це сильна воля, інтелект і велика працездатність. Вона вперто йде до наміченої мети, не помічаючи проблем, виникають навколо неї. Для Ольги небезпечно не дати проявитися талантам. Ольга прагне бути незалежною у всьому. Вона немов борець, володіє важким, але сильним характером. Будьте впевнені, що те, що виявилося в руках Ольги, вона так просто не відпустить. За свою «здобич» дівчина бореться до останнього.
Сумісність імені Ольга
Відмінну пару Олі складуть: Захар, Анатолій, Вадим, Владислав, Віктор, Лев, Руслан, Сергій, Ілля, Олег, Степан, Семен.
Якщо обранця звати: Микола, Денис, Костянтин, Ігор, краще не оформляти відносини.
Поздоровлення з іменинами
Твоє ім’я Ольга - найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
Ти носиш ім'я великої княгині, ти — найвідважніша жінка, яка вміє створювати і берегти домашнє вогнище. Я від всього серця вітаю тебе з твоїм святом, бажаю тобі кохання і жіночого щастя, нехай вони супроводжують тебе все твоє життя. Я пишаюся знайомством з такою великодушною людиною, доброю подругою, доброю матір'ю і розуміючою дружиною. Нехай цей день стане для тебе чудовою казкою, де героями будуть твої близькі та улюблені люди.
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З Днем Ангела вітаєм
Нині щиро Олю!
Дорога Ольга, я тебе вітаю і хочу побажати завжди бути вільним і гордим птахом, летіти назустріч своїм мріям і бажанням, у будь-якій справі проявляти свій талант і високий інтелект, із впевненістю і легкістю досягати всіх цілей, повністю віддаватися добрим і світлим почуттям, зберігати в серці любов, а в душі — щастя.