День ангела Ольги: значення і характер дівчат з цим іменем, привітання зі святом

Сьогодні, 24 липня, відзначається день пам'яті святої рівноапостольної великої княгині Ольги.

Ольга – одне з найпопулярніших імен в Україні, тому іменини Ольги – досить популярне свято у нас.

День Ангела Ольги за церковним календарем відзначається у день пам'яті святої рівноапостольної великої княгині Ольги – 24 липня. Це день її смерті.

Також крім 24 липня Олі також святкують свої іменини 10 лютого, 6 і 14 березня, а також 17 липня і 23 листопада.

Ім'я Ольга та його значення

Ім'я Ольга запозичене зі скандинавських мов, походить від імені Хельга.

У перекладі Хельга, що означає «свята», «священна», «світла», «ясна», «мудра», «фатальна». Також вважається, що ім'я Ольга є жіночою формою чоловічого імені Олег.

У давніх слов'ян було родинне ім'я Вольга і перекладалося як «чудодій – творить дива».

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Які дівчата з цим іменем

Основні риси характеру дівчини по імені Ольга – це сильна воля, інтелект і велика працездатність. Вона вперто йде до наміченої мети, не помічаючи проблем, виникають навколо неї. Для Ольги небезпечно не дати проявитися талантам. Ольга прагне бути незалежною у всьому. Вона немов борець, володіє важким, але сильним характером. Будьте впевнені, що те, що виявилося в руках Ольги, вона так просто не відпустить. За свою «здобич» дівчина бореться до останнього.

Сумісність імені Ольга

Відмінну пару Олі складуть: Захар, Анатолій, Вадим, Владислав, Віктор, Лев, Руслан, Сергій, Ілля, Олег, Степан, Семен.

Якщо обранця звати: Микола, Денис, Костянтин, Ігор, краще не оформляти відносини.

Поздоровлення з іменинами

Твоє ім’я Ольга - найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

Ти носиш ім'я великої княгині, ти — найвідважніша жінка, яка вміє створювати і берегти домашнє вогнище. Я від всього серця вітаю тебе з твоїм святом, бажаю тобі кохання і жіночого щастя, нехай вони супроводжують тебе все твоє життя. Я пишаюся знайомством з такою великодушною людиною, доброю подругою, доброю матір'ю і розуміючою дружиною. Нехай цей день стане для тебе чудовою казкою, де героями будуть твої близькі та улюблені люди.

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З Днем Ангела вітаєм

Нині щиро Олю!

Дорога Ольга, я тебе вітаю і хочу побажати завжди бути вільним і гордим птахом, летіти назустріч своїм мріям і бажанням, у будь-якій справі проявляти свій талант і високий інтелект, із впевненістю і легкістю досягати всіх цілей, повністю віддаватися добрим і світлим почуттям, зберігати в серці любов, а в душі — щастя.