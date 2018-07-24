Жителі Благодатненської ОТГ сповна використовують переваги децентралізації - Олександр Кушнір

Під час церемонії відкриття нової адмінбудівлі, житель Благодатненської ОТГ, учасник АТО, отримав сертифікат на житло, яке було придбане за обласною програмою підтримки військовослужбовців.

Жителі об’єднаних територіальних громад Миколаївщини мають змогу переконатись у ефективності програм та проектів, які реалізуються спільно – місцевою та обласною владою. При цьому безпосередньо пріоритети і напрямки розвитку визначають саме жителі ОТГ. На цьому наголосив заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Олександр Кушнір під час робочої поїздки до Благодатненської ОТГ Арбузинського району.

В ході візиту Олександр Кушнір взяв участь у відкритті адміністративної будівлі сільської ради, де будуть розміщені відділи та структурні підрозділи органів влади та місцевого самоврядування – державний реєстратор, відділ соціального захисту, відділ освіти, молоді та спорту, земельний відділ, бухгалтерія, сесійна зала, яка також буде використовуватися для реєстрації шлюбів.

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«Спільно з місцевими жителями оглянули нову будівлю – сучасна сесійна зала, комфортні робочі кабінети. Впевнений – депутати громади своїми рішеннями будуть якнайкраще та найефективніше відстоювати інтереси своїх співгромадян. Адже саме на це спрямована реформа децентралізації, започаткована Президентом України Петром Порошенком. Наразі ми з вами бачимо – скільки фінансових ресурсів залишається на місцях – це і кошти субвенції, які надаються державою на підтримку місцевого розвитку, і власні кошти громади», - зазначив Олександр Кушнір.

Під час церемонії відкриття нової адмінбудівлі, житель Благодатненської ОТГ, учасник АТО, отримав сертифікат на житло, яке було придбане за обласною програмою підтримки військовослужбовців. За словами заступника голови ОДА, згідно цієї програми 50% вартості житла для учасника АТО покриває обласний бюджет Миколаївщини, а решту – бюджет громади.

Коментуючи результати свого візиту, Олександр Кушнір зазначив, що команда Миколаївської облдержадміністрації, на чолі з головою ОДА Олексієм Савченком та обласна рада розробила ряд цікавих програм на підтримку активних об’єднаних територіальних громад.

Наприклад, цього року облдержадміністрація спільно з керівництвом Благодатненської ОТГ відпрацювали низку проектів. Зокрема, поряд із новою будівлею сільради стоїть напівзруйнований Благодатненський будинок культури. У 2018 році за кошти державної субвенції буде відремонтовано його дах (близько 1,5 млн грн субвенції та майже 120 тис грн з місцевого бюджету), а також капітальний ремонт будівлі ззовні за рахунок громади. «Таким чином, ми вже поєднуємо зусилля та маємо своєрідний «подвійний ресурс». Наступного року громада зможе відновити будівлю всередині, щоб у Благодатному нарешті відновився культурний центр», - зазначає Олександр Кушнір.

Реалізується у Благодатненській ОТГ і реформа сільської медицини, ініційована Петром Порошенком. Так, цього року в Семенівці буде збудована нова сучасна сільська амбулаторія.

На черзі також:

- чотири проекти капітального ремонту вуличного освітлення (більше 800 тис грн субвенції);

- нове будівництво та облаштування двох розвідувально-експлуатаційних свердловин у с.Воєводське (майже 1,4 млн грн субвенції та більше 441 тис грн місцеві кошти);

- на опорну школу в селі Воєводське було виділено 1 млн грн, які планують використати на капітальний ремонт спортивної зали та ще 700 тисяч на оснащення кабінетів природничо-математичного циклу.

«Головне, до чого я вас закликаю – будьте активними, адже саме для цього і діє реформа децентралізації – щоб ви на місцях визначали, що вам потрібно. А ми вже будемо вживати необхідні заходи, залучати та сполучати різні джерела фінансування, допомагати і технічно, і фінансово», - резюмував Олександр Кушнір звертаючись до жителів громад Миколаївщини.